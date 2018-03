Georgië: vliegtuigje Rusland neergehaald

Tbilisi. Georgische troepen hebben een onbemand Russisch verkenningsvliegtuigje neergeschoten in de buurt van de opstandige Georgische regio Zuid-Ossetië. Dat heeft het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Resten van het toestel zouden aan Georgische media zijn getoond. Het Russische ministerie van Defensie ontkende gisteren dat een van zijn verkenningsvliegtuigjes (UAV`s) boven Georgië zou zijn neergeschoten. Er zouden geen vluchten in het gebied zijn uitgevoerd. In april schoot Rusland een onbemand Georgisch verkenningsvliegtuigje neer boven de opstandige regio Georgische regio Abchazië. Vier maanden later brak er een oorlog tussen beide landen uit.