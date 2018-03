General Electric moet keuzes maken

Volgens de Securities and Exchange Commission (de Amerikaanse beurswaakhond) is General Electric (GE) een financieel bedrijf, dat in aanmerking komt voor bescherming tegen speculerende beleggers. Maar dat is niet de boodschap die GE zijn aandeelhouders voorschotelt. Het concern zet zijn toonaangevende industriële activiteiten in het zonnetje, zoals de bouw van vliegtuigmotoren, energiecentrales en andere infrastructurele projecten, die over de hele wereld „goede dingen aan het leven toevoegen”.

Toch benadrukt dit verschil in perspectief het centrale probleem voor de aandeelhouders: GE Capital Services, zoals de financiële divisie wordt genoemd, houdt de rest van de divisies van het concern in gijzeling. En dat schaadt niet alleen de beurswaarde. Als er één les is die GE-topman Jeff Immelt uit de onrust op de kredietmarkten kan trekken, is het wel dat de financieringsbehoeften van GE Capital het hele concern in gevaar kunnen brengen.

GE verkeert niet in moeilijkheden. De beurskoers heeft flink geleden, maar vorige week wist GE Capital zichzelf makkelijk te financieren op de markt voor ‘commercial paper’ (verhandelbare schuldbekentenissen). Maar het zou onverantwoordelijk zijn als het bestuur van GE niet zou hebben nagedacht over de vraag: wat te doen als GE Capital in financieringsproblemen zou komen?

Op de helft van het jaar had GE Capital voor 695 miljard dollar aan bezittingen. Een derde daarvan werd gefinancierd via kortetermijnleningen, inclusief 100 miljard dollar aan commercial paper. Als die financieringsbron zou opdrogen, zou GE zich elders moeten vervoegen. Als de nood echt aan de man zou komen, zou het concern wellicht bezittingen – waaronder industriële – moeten verkopen tegen afbraakprijzen.

Als we die sombere gedachtenlijn nog even voortzetten, kun je je afvragen wat er zou gebeuren wanneer de waarde van de bezittingen van GE Capital verder zou worden aangetast door de problemen op de kredietmarkten en een ernstige economische inzinking. Een korting van 15 procent op de 424 miljard dollar aan uitstaande vorderingen – leningen aan bedrijven en consumenten – zou het hele kapitaal van 60 miljard dollar van de divisie in één klap wegvagen.

Eén mogelijk antwoord zou het verkopen van GE Capital aan de aandeelhouders zijn, wellicht zelfs in de vorm van een gewone bank – de bedrijfsstructuur die Goldman Sachs en Morgan Stanley nu eveneens hebben omarmd. Dit zou gecompliceerd zijn, en een onafhankelijk bedrijf heeft wellicht méér kapitaal nodig dan de divisie momenteel bezit om zijn kredietstatus intact te laten. Maar zo’n bedrijf zou toegang kunnen krijgen tot nieuwe financieringsbronnen, en de andere divisies van GE zouden kunnen bloeien zonder ook maar enige last te ondervinden van de kommer en kwel in de financiële sector.

Dit is allemaal hypothetisch en gaat tot op zekere hoogte uit van het slechtst denkbare scenario. Maar als er één les kan worden getrokken uit de ervaringen van Lehman Brothers, Bear Stearns, American International Group (AIG) en anderen, is het wel dat bedrijfsbesturen iets verbeeldingsvoller moeten zijn in hun strategievergaderingen.

Vertaling Menno Grootveld

