Geestdrift voor de klas

Na de oprichting van de universitaire pabo (voor onderwijzers) wordt er nu op de universiteiten een nieuwe „leerroute’’ ingericht om academici op te leiden als leraar voor het voortgezet onderwijs. Het is de inzet van de ‘kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren’ die staatssecretaris Van Bijsterveld (Onderwijs, CDA) deze week lanceerde.

Het voortgezet onderwijs heeft die academici hard nodig. Voor meer kwaliteit. Maar vooral omdat er in de nabije toekomst een lerarentekort dreigt te ontstaan. Verwacht wordt dat er in de periode 2010-2012 door de vergrijzing zo’n vijfduizend voltijdbanen per jaar open vallen. De nota ‘Werken in het onderwijs 2007’ van het ministerie van OC&W voorziet leraartekorten voor Nederlands, Duits, Wiskunde, Economie, Natuurkunde, Techniek en Scheikunde. Er zijn scholen die vrezen dat ze, bij gebrek aan leraren, onderwijs in Frans en Duits zullen moeten schrappen.

Nu het vervroegd pensioen financieel minder aantrekkelijk wordt, zullen er meer leraren langer blijven werken. En misschien zet de daling van het leerlingenaantal eerder in dan voorzien. Niettemin is er een fors aantal nieuwe leraren nodig. Die moeten nu worden opgeleid, anders is het te laat.

De nieuwe universitaire „educatieve minor’’ zal, vermoedt het ministerie, studenten verleiden om leraar te worden. Die zullen de schoonheid van het leraarsvak ontdekken. En omdat een tweedegraads onderwijsbevoegdheid vlotter behaald kan worden, voegt het ministerie toe, kunnen studenten met deze minor de gebruikelijke bijbaan in de horeca of de detailhandel laten voor wat hij is. Ze kunnen immers als docent aan de slag, in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo. Verder wil de staatssecretaris, samen met grote bedrijven en werkgeversorganisaties, bevorderen dat excellente afgestudeerden, voorafgaand aan een carrière in het bedrijfsleven, kiezen voor een paar jaar voor de klas.

Dit laatste idee echoot de zogenaamde zij-instromers in het onderwijs. Het is te hopen dat de studenten en net afgestudeerden een aardiger lot beschoren is. Het idee van het zij-instromen werd, in 2000, enthousiast ontvangen: mensen die hun sporen in het bedrijfsleven hadden verdiend, konden hun ervaring inzetten als vakleraar. Na aanvankelijk succes dreigt de regeling dood te bloeden. Met klachten over de begeleiding die de zij-instromers nodig hebben worden hun inspanningen ongeveer afgedaan als veredelde arbeidstherapie. Bovendien verdragen sommige reguliere leraren het slecht dat de zij-instromers hetzelfde verdienen als zij.

Een school is, van vmbo tot vwo, de plaats waar leerlingen zich, als ze geluk hebben, kunnen spiegelen aan bevlogen docenten. Is zo’n leraar student of net student-af en dus niet veel ouder dan die leerlingen zelf, dan is het allicht extra inspirerend om zijn of haar lessen te volgen.

Maar het onderwijs is geen tijdelijk bijbaantje. Het is ook geen opstapje naar het bedrijfsleven. Zien leraren het zo, dan diskwalificeren ze zichzelf. Zij onthouden hun leerlingen iets van het grootste belang: geestdrift.