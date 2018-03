Geen weemoed bij Bush? afscheid van de VN

VN-chef Ban Ki-moon had het over armoedebestrijding willen hebben. President Bush wilde spreken over de strijd tegen het terrorisme. Maar het ging gisteren bij de Verenigde Naties in New York allereerst over de financiële crisis.

„De wereldwijde financiële crisis brengt al ons werk in gevaar”, zei Ban Ki-moon somber in zijn toespraak tot de ruim 120 staatshoofden en regeringsleiders die deze week bijeen zijn voor de jaarlijkse opening van de Algemene Vergadering van de VN. Ban doelde vooral op de inspanningen om de armoede in de wereld drastisch terug te dringen en de andere zogeheten Millenniumdoelen – acht concrete doelstellingen waarover de landen van de VN het in 2000 zijn eens geworden, zoals het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft, zorgen dat ieder kind basisonderwijs krijgt en het terugbrengen van kindersterfte met tweederde. Het had deze week bij de VN vooral moeten gaan over de vraag hoeveel vooruitgang daarbij tot nu toe geboekt is.

Ban pleitte nu voor een heel andere benadering van de economie, met minder „onkritisch vertrouwen in de magie van de markt”. Hij was de enige niet die gisteren het podium van de VN gebruikte om enige kritische opmerkingen te maken over de praktijk van het kapitalisme in de afgelopen jaren. De Braziliaanse president Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva bijvoorbeeld veroordeelde de „grenzeloze hebzucht” van enkelen, waarbij de rest van de wereld de dupe wordt. En de Franse president Sarkozy pleitte voor een „gereguleerd kapitalisme” waarbij de banken zich niet meer met speculatie bezighouden – de leiders van grote economieën moeten volgens de Franse president voor het einde van het jaar bijeenkomen om „lessen te trekken uit de ernstigste financiële crisis sinds de jaren dertig”.

Maar president Bush, die de VN gisteren voor de laatste keer toesprak, probeerde de verzamelde leiders gerust te stellen. Daartoe waren in zijn toespraak op het laatste moment enkele zinnen toegevoegd. Mijn regering, zei hij, heeft „krachtige maatregelen” genomen om een ernstige ontwrichting van de Amerikaanse economie te voorkomen. Zo’n ontwrichting zou een „vernietigend effect hebben op economieën over de hele wereld”,voegde hij er nog aan toe – voor het geval iemand daar nog aan twijfelde. Economieën zijn immers „meer dan ooit met elkaar verbonden”.

Het laatste bezoek van Bush maakte geen weemoedige gevoelens los, bij hemzelf noch bij zijn gehoor. Bijna acht jaar heeft de president een nogal kille verhouding met de volkerenorganisatie gehad. Dieptepunt was de Irak-oorlog in 2003, waarvoor Bush tot zijn ergernis geen steun kon krijgen van de Veiligheidsraad. Maar meer in het algemeen was het Washingtonse wantrouwen jegens de VN onder Bush uitzonderlijk groot – zoals dat tot uiting kwam bij de benoeming van John Bolton tot ambassadeur bij de VN, een man die zelden moeite deed zijn minachting voor de Verenigde Naties te verhullen.

Maar de afgelopen jaren heeft de regering-Bush de waarde van diplomatieke samenwerking, en daarmee ook van de VN, herontdekt. De toon is veranderd (en Bolton vervangen) en de praktijk is meer gericht op het streven naar overleg en samen optrekken (bijvoorbeeld in het bestrijden van de nucleaire ambities van Iran).

En zo kon Bush zeggen dat „de Verenigde Naties en andere multilaterale organisaties dringender nodig zijn dan ooit”. Daarbij doelde hij overigens niet op de Millenniumdoelen, die hij in zijn toespraak niet aanroerde. De rede van Bush ging vooral over een voor hem vertrouwd thema: de noodzaak van de strijd tegen terrorisme en extremisme. Het aantal landen dat terrorisme steunt neemt af, stelde hij vast, slechts een paar landen doet dat nog, waarbij hij Syrië en Iran met name noemde. Op grond van het VN-handvest, zei Bush, heeft ieder land de verantwoordelijkheid om de strijd tegen terrorisme te voeren. En ook de VN als organisatie moet daarbij haar verantwoordelijkheid nemen.

Na afloop kreeg Bush een beleefd, maar zeker niet enthousiast applaus van de staatshoofden en regeringsleiders. De Iraanse leider klapte niet mee. Toen Ahmadinejad enkele uren later zelf aan de beurt was om zijn toespraak te houden, zei hij dat „het Amerikaanse imperium de ineenstorting nabij” is. Hetzelfde zou gelden voor Israël, „het zionistische regime”. De afgelopen jaren zijn dergelijke uitspraken van de Iraanse president vast onderdeel geworden van de VN-top.

Het tijdperk-Bush bij de VN mag ten einde lopen, maar dat er over de toekomst nog maar weinig te zeggen valt, bracht Sarah Palin gisteren met haar aanwezigheid in New York onder de aandacht. De gouverneur van Alaska en running mate van John McCain, die vorig jaar pas voor het eerst een paspoort kreeg, benutte deze diplomatieke bazaar door in de marge haar eerste stapjes in de internationale diplomatie te zetten.

Palin sprak met de Afghaanse president Karzai (die zei dat ze „de juiste vragen over Afghanistan” had gesteld) en de Colombiaanse president Uribe (die had gepleit voor het bilaterale vrijhandelsakkoord tussen VS en Colombia). Ook zou Palin dezer dagen in New York nog spreken met de nestor van de Amerikaanse buitenlandse politiek, oud-minister Henry Kissinger, en met de leiders van Georgië, Oekraïne, Irak en India.

Fotoserie over vergadering van de VN nrc.nl/buitenland