Migranten die in hun land van herkomst met meerdere vrouwen zijn getrouwd, kunnen straks geen Nederlander meer worden. Nu mag dat wel als ze langer dan vijftien jaar hier wonen. Dat zei staatssecretaris Albayrak gisteren in de Tweede Kamer. Het is onbekend hoe vaak polygamie voorkomt. Het is in Nederland verboden. (ANP)