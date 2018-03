Geen ministers bij overleg Georgië

New York, 24 sept. Het internationale overleg over het conflict in Georgië, beginnend op 15 oktober in Genève, zal bij aanvang niet op ministerieel niveau worden gevoerd, maar door experts. Dat heeft de Franse minister Kouchner van Buitenlandse Zaken gisteren gezegd na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU met Rusland. Volgens Kouchner is dit nodig om een ”confrontatie” met Rusland ”te voorkomen”.Rusland heeft zich tot nu toe hard opgesteld in de onderhandelingen. Mogelijk zullen in een latere fase wel ministers bij de gesprekken zijn, aldus Kouchner.