Gedachtes vanachter de grasmaaier

Hoe zou het zijn met Rijkman Groenink?

Twee weken geleden vertoonde hij zich weer eens in het openbaar. Een fotograaf van Quote kiekte hem bij de uitreiking van een kunstprijs in het Stedelijk Museum, waarvan hij voorzitter van de raad van toezicht is.

Ook zakelijk gezien kwam de voormalige topman van ABN Amro onlangs aan de oppervlakte. Hij werd commissaris bij het Britse zonne-energiebedrijf G24 Innovations. Hij zou er ook als investeerder bij betrokken zijn. In zijn vrije tijd houdt Groenink van tuinieren.

Tot zover een inkijkje in zijn agenda. Wat zou hij denken van de huidige crisissfeer op de financiële markten?

Precies een jaar geleden ging zijn bank eraan. Na een hevige strijd werd ABN Amro verkocht aan het trio Royal Bank of Scotland-Santander-Fortis. Groenink was er faliekant tegen. Als zijn bank dan toch haar zelfstandigheid verloor, wilde hij liever in zee met het Britse Barclays.

Maar hij werd er wel veel beter van. Rond zijn vertrek verzilverde hij zijn aandelen en opties. Dat leverde hem ruim 26 miljoen euro op. Cash. Dit bedrag kwam bovenop een vertrekregeling die Groenink tot zijn 60ste verjaardag nog eens een inkomen van 4,3 miljoen oplevert.

Wat nu als de overname van ABN Amro nu eens níet was door gegaan? Als het winnende consortium had afgezien van een bod, omdat de zich toen al manifesterende kredietcrisis de financiering van het miljardenbod lastig zou maken. Er was een ontsnappingsclausule voor de benarde situatie waarin met name RBS en Fortis nu zitten.

Hoe zou ABN Amro zich op eigen benen in deze woelige tijden hebben gehouden? Bekend is dat de door RBS ingelijfde internationale zakenbankdivisie óók het nodige te lijden heeft gehad van de kredietcrisis. De Schotten hebben ruim 3,6 miljard euro moeten afschrijven op de verziekte beleggingsportefeuille van hun Hollandse dochter. Zo bezien is het niet ondenkbaar dat het aandeel ABN Amro was meegezogen in de koersval die alle banken hebben gemaakt. Dan was ABN Amro lang niet de 37,88 per aandeel waard geweest die het trio betaalde.

Afgezet tegen de Europese bankenindex zou het aandeel ABN Amro zeker 40 procent zijn gedaald en nu zo rond de 14,40 hebben gestaan. Dan was Groeninks aandelenpakket nu 5 miljoen waard zijn geweest. Niet gering, maar schamel afgezet tegen de 26 miljoen die hij vorig jaar tegen zijn zin van het consortium ontving. En voor dat bedrag wordt hem de stress die nu dagelijks door financiële wereld giert, bespaard. Waar zou hij nu gelukkiger mee zijn?

Philip de Witt Wijnen