Gebiedsontzegging jongeren Nijmegen

Nijmegen, 24 sept. De gemeente Nijmegen legt een gebiedsontzegging op aan vijftig jongeren die voor overlast zorgen rond winkelcentrum Meijhorst. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen gisteren besloten. De vijftig jongeren mogen zich tussen zes uur `s avonds en acht uur `s ochtends niet in de buurt van het winkelcentrum ophouden. Rond het winkelcentrum is sprake van toenemende overlast in de vorm van vernielingen en brandstichting.