Gebed voor joods nieuwjaarsfeest Jeruzalem. Israëliërs bidden bij de Klaagmuur, de heiligste plek van het jodendom in Jeruzalem. De vrouwen (rechts) zitten gescheiden van de mannen. De Klaagmuur is het enige overblijfsel van de tweede joodse tempel, die op de Tempelberg is gebouwd. Het gebed vindt plaats vlak voor het joods nieuwjaarsfeest Rosh Hashana dat maandag begint. De joodse jaartelling is 3.761 jaar begonnen voor de christelijke. Foto AP Israelis pray at the Western Wall, Judaism's holiest site in Jerusalem, ahead of the upcoming Jewish new year holiday of Rosh Hashana Tuesday, Sept. 23, 2008. The two-day festival of Rosh Hashana that marks the beginning of the Jewish new year will start at sunset Monday. Thousands of Jews are expected to visit the holy sites in the Old City during the holiday period. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

Associated Press