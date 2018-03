`Fujitsu werkt aan uitkopen Siemens`

München, 24 sept. Het Japanse Fujitsu wil het belang van zijn Duitse zakenpartner Siemens in het gezamenlijke pc-bedrijf Fujitsu Siemens Computer overnemen. De twee partijen zijn het alleen nog niet eens over de prijs. Dat meldden bronnen rond de onderhandelingen gisteren. Volgens de bronnen is Fujitsu niet bereid de prijs te betalen die Siemens vraagt voor zijn belang van 50 procent. Ook doen geruchten de ronde dat Siemens gesprekken voert met de Chinese computerfabrikant Lenovo over verkoop van zijn deelname in FSC.