Franse oppositie zoekt leider

De 58-jarige Parijse burgemeester Bertrand Delanoë geldt als favoriet. De fel-linkse Europarlementariër Benoît Hamon is de jonge runner-up. Ex-minister van Arbeid, en burgemeester van Lille, Martine Aubry, doet na enige jaren in de luwte mee als come back girl. En natuurlijk is daar ex-presidentskandidate Ségolène Royal. Althans, haar vrienden, want officieel heeft Royal haar ambities om nu echt leider te worden van de Franse Parti Socialiste „in de ijskast” gezet.

In Frankrijk is al enige tijd een gezelschapsspel aan de gang dat een deel van de bevolking tot wanhoop brengt: oppositie zoekt leider. Er wordt gedroomd van iemand met gezag en ideeën, die in staat is de ontploffing van de gedesoriënteerde centrum-linkse PS te voorkomen, en tegenwicht te bieden aan de alomtegenwoordige president Sarkozy.

Aan vrijwilligers ontbreekt het niet. Enkele weken geleden waren er nog negen kandidaten. Maar die hadden het zo druk met het uitdelen van onderlinge steken en het tellen van hun wisselende steuntroepen, dat van oppositie voeren weinig terecht kwam.

In opiniepeilingen wezen de Fransen de 31-jarige trotskist Olivier Besancenot, met een stijl van retro-arbeiderisme goed voor vier procent in de presidentsverkiezingen, aan als beste opposant. Het centrum-linkse weekblad Le Nouvel Observateur bezocht onlangs een persconferentie in het socialistische hoofdkwartier om kritiek op de regering op te tekenen. Opkomst: één journalist. Het blad bracht een themanummer uit onder de titel: Le PS, est-il nul?

Aan die indruk van leegte, belooft de PS, komt half november een einde, als op haar partijcongres in Reims een opvolger voor François Hollande wordt gekozen. Hollande, tien jaar als eerste secretaris de officiële partijleider, groeide nooit uit tot een politiek aanvoerder. Eerst was hij adjudant van premier Jospin, daarna bemiddelaar tussen de ruziënde stromingen van huidig IMF-voorzitter Strauss-Kahn (gematigd links) en ex-premier Fabius (bekeerd tot fel links) en ten slotte fungeerde hij als aangever – en intern vijand – van presidentskandidate Royal, inmiddels zijn ex-levensgezel.

Zijn opvolger moet nu wederopstanding, richting en eenheid brengen. De PS omarmde dit jaar in een nieuw beginselprogramma wel voor het eerst officieel de markteconomie, maar over politieke vraagstukken als Europa en sociaal-economische hervormingen blijft links sterk verdeeld.

Gisteren leverden de verschillende PS-stromingen hun voorstellen voor een partijlijn in. Daarmee is het landschap voorlopig getekend. De stromingen Delanoë en Royal zitten dicht bij elkaar: pro-Europees en min of meer sociaal-liberaal. Aubry wil een linksere koers, en Hamon stelt als reactie op de kredietcrisis „het principe van vrijhandel” ter discussie.

Voor Delanoë, dit voorjaar ruim herkozen als burgemeester van Parijs, is het partijleiderschap een opstapje voor zijn presidentiële ambities. Anderen, zoals de stroming rond Royal, willen juist een minder uitgesproken partijleider. Wordt vervolgd.