Frans EDF neemt British Energy over

De Franse energiegroep EDF neemt de Britse branchegenoot British Energy over. Daarmee verstevigt het Franse staatsbedrijf zijn positie als belangrijkste speler op de Europese markt voor kernenergie.

EDF maakte het overnamebod van 15,6 miljard euro vanochtend bekend. Het concern, dat in Frankrijk 58 kerncentrales exploiteert, had in juli al een bod gedaan op British Energy van 765 pence per aandeel. Maar dat bod werd afgewezen door twee aandeelhouders van het Britse energiebedrijf, de investeringsfondsen Invesco (15 procent) en M&G (7 procent). Het huidige bod, dat negen pence per aandeel hoger ligt, is wel geaccepteerd.

Bestuursvoorzitter Adrian Montague van British Energy verklaarde dat zijn bedrijf nu „volledig zijn rol kan spelen in het nieuwe kernenergieprogramma” van de Britse overheid. Die besloot eerder dit jaar om kernenergie te gaan stimuleren, als antwoord op de groeiende problemen rond klimaatverandering en energieafhankelijkheid. Bekend was dat British Energy in zijn eentje niet in staat zou zijn een programma op te zetten voor de nieuwbouw van kerncentrales. De Britse staat had al langer EDF op het oog als voornaamste kandidaat om het overheidsaandeel van 35,2 procent in British Energy over te nemen. Het Britse bedrijf beheert tien kerncentrales in Groot-Brittannië.

De overname van British Energy past in de strategie van het Franse staatsbedrijf om een steviger grip te krijgen op de Europese, en liefst ook mondiale, markt voor kernenergie. EDF heeft aangegeven met name geïnteresseerd te zijn in de groeimarkten voor kernenergie, zoals de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, China en Groot-Brittannië.

Zo was EDF in Amerika geïnteresseerd in Constellation Energy, dat vijf kerncentrales exploiteert en vergunningsaanvragen heeft lopen voor twee nieuwe kerncentrales. Maar het Amerikaanse bedrijf lijkt in handen te komen van investeerder Warren Buffet, die vorige week een overnamebod heeft gedaan van 4,7 miljard dollar (3,2 miljard euro).

In Nederland wil energiebedrijf Delta dit jaar een vergunning aanvragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele. Het kabinet heeft afgesproken in de huidige regeerperiode geen nieuwe kerncentrale te bouwen.

EDF neemt in eerste instantie alleen het Britse overheidsaandeel in British Energy over, ter waarde van 5,5 miljard euro. Dat is voldoende om de controle over het bedrijf in handen te krijgen. In Frankrijk hebben vakbonden en oppositie zorgen geuit over de kosten van de uitbreidingsstrategie van EDF, dat voor 84,8 procent in handen van de staat is.

In Europa is EDF na het Duitse E.ON het grootste elektriciteitsbedrijf, gemeten naar omzet. Er werken bij EDF 158.000 mensen, bijna twee keer zo veel als bij E.ON.