Film van de dag

Zusje. Het Nederlands Film Festival opent vanavond met Robert Jan Westdijks nieuwe film Het echte leven. In 2005 stelden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het festival, (oud-)filmredacteuren van NRC Handelsblad een toptien samen met de beste Nederlandse films sinds 1980. De onbetwiste winnaar was Zusje, de frisse eersteling van Westdijk. Hierin wordt consequent de blik gevolgd van Martijn, die in het huis gaat wonen van zijn jongere zus Daantje. Hij filmt haar dag en nacht met een videocamera: wat hij ziet, zien wij ook. Daantjes hele leven wordt door Martijns dwingende aanwezigheid overhoop gegooid, hij bemoeit zich overal mee: van de keuze van haar vriendjes tot wat ze eet. Samen kijken ze ook naar de home movies uit hun jeugd. Waarom is Martijn zo geobsedeerd door Daantje? (Robert Jan Westdijk, 1995, NL), Ned. 2, 23.50-1.10u.

André Waardenburg