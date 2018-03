Film Michael Moore op internet

LOS ANGELS, 24 SEPT. Filmmaker Michael Moore heeft zijn jongste documentaire gisteren gratis op internet uitgebracht. Slacker Uprising is een film over de Amerikaanse `swing states` tijdens de presidentverkiezingen van 2004. Deze staten besloten pas op het laatst welke kandidaat hun voorkeur had. Moore hoopt dat jongeren zijn film downloaden en dat hij hen zo prikkelt om in november naar de stembus te gaan.