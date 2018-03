Amerikaanse luxaflex zijn voorzien van de waarschuwing dat kinderen zichzelf kunnen wurgen met de ophaalkoordjes. Nederlanders betuttelen anders. Wij plakken waarschuwingsstickers op financiële dienstverlening: „Aan deze hypotheek kleeft een hoog risico.”

De schrijver David Sedaris, die gisteravond in Amsterdam uit zijn nieuwe boek voorlas, is een Amerikaan die in Parijs woont. Volgens hem is de Amerikaanse vorm van betutteling het gevolg van de beruchte claimcultuur: ”You can’t claim I didn’t warn you.” Dat klinkt hard, en dat is het ook. In gesprekken met Amerikanen, zelfs de meest fervente Democraten, komt vrijwel altijd het punt waarop onze wegen zich definitief scheiden. Dat gaat ongeveer zo:

„Moeten jullie nou allemaal een fietshelm dragen?” „Hoezo, jullie dan niet?” „Nee man, dat is voor mietjes.” „Jullie zijn gestoord. Wat als je van je fiets flikkert en je kop opensplijt?” Pijnlijke stilte. „Nou ja, als degelijk onderzoek aantoont dat fietsongelukken veel hoofdletsel opleveren, en dat een helm dat voorkomt, dan...” „Weet je wat jij moet doen? Jij moet een ambulanceclub oprichten met alle andere mensen die geen fietshelm willen dragen. Want ik ga niet betalen voor een ambulance als jij een ongeluk krijgt.”

Een consequentie van dit fietshelm-denken is de schokkende hoeveelheid bedelaars in grote Amerikaanse steden. Met lichamelijke afwijkingen die in Nederland bij de geboorte verholpen worden. Horrelvoeten, uitpuilende ogen, bochels. Geen geld voor medische hulp? Eigen schuld, dikke bult. Een Amerikaan wordt bij de geboorte gewaarschuwd: het is ieder voor zich. Zelfs als het goedkoper is om voor elkaar te zorgen, is het voor de meeste Amerikanen ondenkbaar om te betalen voor anderen. Andere mensen doen domme dingen, zoals roken of geen fietshelm dragen. Daar ga ik mijn kostbare centen niet aan uitgeven.

Dat de meeste mensen van zo’n collectief systeem profiteren, of dat iedereen domme dingen doet, wil er niet in. Pas op voor fietshelm-denken: ook Nederland kruipt er langzaam naar toe.

Overigens dragen motorrijders in Amerika geen helm. Dat is voor mietjes.

Merel Boers