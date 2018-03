FBI zoekt fraude bij geredde bankiers

De Amerikaanse federale recherche FBI doet onderzoek naar mogelijke fraude door topmanagers bij de vier grote financiële instellingen die recentelijk van de ondergang zijn gered.

Anonieme justitiebronnen hebben dat gezegd tegen nieuwszender CNN. Het gaat om de voormalige zakenbank Lehman Brothers, de hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac en verzekeraar AIG.

Volgens CNN betreffen de verdenkingen het verstrekken van valse informatie en hypotheekfraude. Een woordvoerder van de FBI wilde tegenover CNN niet op de zaak ingaan, maar bevestigde dat er een breed onderzoek naar hypotheekfraude loopt bij 26 financiële instellingen. De vier genoemde bedrijven dreigden als gevolg van de kredietcrisis de afgelopen maand ten onder te gaan.

Gisteravond werd bekend dat de Amerikaanse superbelegger Warren Buffet via zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway 5 miljard dollar (3,4 miljard euro) in Goldman Sachs steekt. Goldman Sachs is, samen met Morgan Stanley, de laatste zelfstandige zakenbank op Wall Street. De twee instellingen hebben inmiddels een reguliere bankvergunning aangevraagd. Maandag werd al bekend dat de Japanse bank Mitsubishi van plan is maximaal 5,9 miljard euro in Morgan Stanley te investeren.

De Nederlandsche Bank publiceerde vanmiddag een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse particuliere beleggers de afgelopen achttien maanden, sinds het uitbreken van de kredietcrisis, hun Nederlandse aandelenportefeuille met eenvijfde hebben ingekrompen. Hierdoor is 7 miljard euro verplaatst naar spaarrekeningen en deposito’s bij banken.

