Existentialisme

Tweede klas vmbo, twee vriendinnen zitten tegenover elkaar. De ene, melancholisch van aard, zit die dag wel erg somber te kijken en diepe zuchten te slaken. Ik ga er even bij zitten en vraag waarom ze zo somber is. Na wat aarzelen zegt ze: „Ik vraag me steeds af waarom ik hier ben. Ik bedoel niet hier in de klas, maar hier op de wereld.”

Ik sta met mijn mond vol tanden en stamel iets dat iedereen daar wel moeite mee heeft.

Op dat moment grijpt haar vriendin, haar tegenpool, een struise goedlachse flapuit, in en zegt: „Maak je niet druk! Je ouders hebben gewoon een keer geneukt en negen maanden later was jij er.”

A.C. de Boer