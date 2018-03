EU-parlement weer naar Straatsburg

BRUSSEL. De plenaire vergadering van het Europees Parlement wordt in oktober weer in Straatsburg gehouden. Nu het ingestorte dak is gerepareerd, kan de maandelijkse plenaire sessie van het parlement weer gehouden worden in de parlementszetel in de Franse stad.Door het ingestorte dak moesten de parlementariërs voor twee in Straatsburg geplande sessies in Brussel blijven. Daar verblijven ze ze de meeste tijd. Door de afgelaste sessies in Straatsburg werden miljoenen euro`s uitgespaard, want het pendelen tussen Brussel en Straatsburg kost naar schatting 200 miljoen euro per jaar.