EU-onderzoek risico's Chinees melkpoeder

ANNECY. De Europese Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gevraagd deze week een wetenschappelijke opinie uit te brengen over levensmiddelen die melkproducten uit China bevatten. De Commissie wil weten of het gevaarlijk is voor de volksgezondheid als er melamine in de producten wordt aangetroffen. In de landen van de EU speelt het melamineprobleem in principe niet, want de invoer van Chinese melkproducten is verboden. Maar volgens uitvoerend directeur Catherine Geslain-Laneelle van EFSA worden veel zuivelingrediënten in voedingsproducten als biscuits wel uit China geïmporteerd. De giftige stof melamine blijkt in Azië op grote schaal te zijn toegevoegd aan melk, vermoedelijk om aanlenging met water te verhullen. De zaak kwam aan het licht toen duizenden Chinese kinderen nierstenen bleken te hebben.