Emilíana Torrini laat haar hese stem elastisch knallen

Emilíana Torrini: Me and Armini ***

De Italiaans-IJslandse zangeres Emilíana Torrini wisselt graag van muzikale gedaante. De zangeres, die op eerdere platen folky en ingetogen klonk, speelt op haar derde cd Me and Armini, de rol van alleskunner: van sober en melancholiek tot liedjes vol borrelend popgevoel. Torrini, die ooit Slow schreef voor Kylie Minogue, klinkt op alle fronten beschaafd. Haar stem is doorgaans op de voorgrond, en is krachtiger dan de hese ondertoon doet vermoeden: vol en warm in iedere toonsoort. De begeleiding van die precieuze zang is onderkoeld, met enkele akkoorden op de akoestische gitaar, of een omfloerste elektronische beat. De stoere funkbas in Big jumps geeft een prettige doorbraak vergeleken bij liedjes als Beggar’s prayer of Dead duck en hun etherisch verwaaiende klanken. Torrini’s composities hebben een sluimerend effect: elke keer blijkt er meer te ontdekken. Die aanpak is niet overrompelend, maar wel iets om steeds bij terug te keren. Zoals in opener Fireheads waarin door een kleine stembuiging een melodie eerder wordt gesuggereerd dan werkelijk uitgewerkt. Verrassend zijn de atypisch Torrini-liedjes: het dansbare Jungle drum, waarin Torrini overtuigend een drum imiteert, en Big jumps, waarin Torrini haar hese stem elastisch laat knallen.

Hester Carvalho

Deze cd is in z’n geheel te beluisteren op nrcnext.nl/muziek