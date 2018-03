Eis: vijf jaar cel voor eigenaar jachtwerf De Punt

ASSEN. De Drentse jachtwerfeigenaar Wessel B. (53) uit De Punt heeft gisteren voor de Asser rechtbank vijf jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De loods van de jachtwerf ging op 9 mei in vlammen op. Daarbij kwamen drie brandweermannen door verstikking om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan verkeerde stoppen in de meterkast te hebben gedraaid, waardoor de uitslaande brand kon ontstaan. Volgens de aanklager had B. ”lak aan veiligheid”. Diverse getuigen verklaarden dat ze B. twee dagen voor de brand in de loods zagen lopen met de gevaarlijke zekeringen. De verdachte ontkende geknoeid te hebben met de zekeringen. Hij zei geen enkel verstand te hebben van elektriciteit.De advocaat van B. vroeg vrijspraak. De brand ontstond niet in de meterkast, maar daarboven en was volgens hem het gevolg van een ondeugdelijke reparatie door een technisch installatiebureau. Uitspraak is op 7 oktober.