Eergevoel brengt Van Commenée terug naar Engeland

Er kleven tegenstrijdigheden aan het vertrek van Charles van Commenée (50) bij sportkoepel NOC*NSF om hoofdcoach te worden van de Britse atletiekbond UK Athletics. De technisch directeur was niet uit op zijn vertrek, maar gaat toch. Het bestuur wilde Van Commenée niet kwijt, maar laat hem toch gaan. Was er sprake van verstoorde verhoudingen? Beide partijen hullen zich daarover in stilzwijgen.

De twijfel is gezaaid door een aantal Nederlandse coaches, dat zich afvroeg of NOC*NSF zich wel genoeg heeft ingespannen om Van Commenée te behouden. Belangrijkste criticaster is Peter Verlooy, de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie en goede vriend van Van Commenée. Die zei vorige week in de Volkskrant dat Van Commenée helemaal niet weg wilde en veronderstelde dat NOC*NSF het vertrek had kunnen voorkomen „als ze echt hadden gewild.”

Tijdens de persconferentie op Schiphol, waar Van Commenées vertrek gisteren officieel werd aangekondigd, wilde NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra niet reageren op de gedachte dat er niet alles aan is gedaan de technisch directeur voor de sportkoepel te behouden. „We vinden het buitengewoon jammer dat hij vertrekt en we zullen hem missen, maar wat er precies door NOC*NSF en Charles is besproken blijft onder ons.” Bij die opmerking sloot Van Commenée zich aan.

Hij verklaarde zijn opzienbarende overstap als een „eenmalige kans die hij niet kon laten lopen.” Van Commenée vindt het bovendien eervol te worden teruggevraagd door UK Atheltics, waarvoor hij van 2000 tot en met 2004 als coach van de springnummers en de meerkamp heeft gewerkt. En dan nog wel in de hoogste technische functie, die van performance director. Van Commenée noemt het een prestigieuze baan, vooral met het oog op de Olympische Spelen van 2012 in Groot-Brittannië. „Als de Spelen niet in Londen zouden worden gehouden, was ik waarschijnlijk niet vertrokken.”

Tegenstrijdig is verder dat Van Commenée eigenlijk vindt dat zijn werk bij NOC*NSF na vier jaar niet gedaan is. Hij vertelde gisteren dat een termijn van acht jaar gebruikelijker zou zijn geweest. Bovendien ervaart hij zijn afscheid in zekere zin als het in de steek laten van de sportkoepel. Dat gevoel heeft hij vooral ten opzichte van de wintersporters, die zeventien maanden voor de Spelen van 2010 in Vancouver met een nieuwe technisch directeur en chef de mission worden geconfronteerd. „Ten aanzien van de zomersporten heb ik minder spijt, omdat ik met die groep een olympische cyclus van vier jaar heb afgerond.”

Rest de vraag of Van Commenées nieuwe baan wel zo veel groter is dan zijn huidige functie. Hijzelf vindt van wel, maar noemde het verschil iets meer dan fiftyfifty. Het verschil maakte de Spelen van 2012. Londen is in de zomer van dat jaar het centrum van de wereld en de druk om met de Brits atletiekploeg veel medailles te winnen noemt Van Commenée een ervaring die hij graag wil ondergaan. Ik heb veel gedaan in mijn leven, maar zoiets nog niet. Ik zie het als een nieuwe prikkel, omdat ik verantwoordelijk wordt voor wat de Engelsen the sharp end of the sport noemen.”

Hoe eervol het voor een Nederlander ook is hoofdcoach te worden van een vooraanstaand atletiekland, het blijft een functie waarin Van Commenée één sport dient, zij het zijn geliefde atletiek. In Nederland – dankzij de olympische prestaties van de laatste jaren toch ook een vooraanstaand sportland – droeg hij de technische verantwoording voor alle olympische sporten. Waar hij bij NOC*NSF ook zijn invloed kon uitoefenen op de organisatie of de positie van coaches kon verbeteren, hoeft Van Commenée zich in Engeland niet met structuren en ontwikkelingen te bemoeien. Hij wordt daar gezien als de succescoach, die Groot-Brittannië over vier jaar veel olympische atletiekmedailles moet bezorgen.

Opmerkelijk aan de overstap is het tijdstip waarop Van Commenée zijn besluit heeft genomen. Hij vertelde gisteren begin van de zomer, dus ruim voor de Olympische Spelen in Peking, UK Athletics zijn ja-woord te hebben gegeven en NOC*NSF daar onmiddellijk van op de hoogte te hebben gesteld. Hij vond het overbodig zijn ervaringen in Peking in de afwegingen te betrekken. Zelf zegt Van Commenée dat hij zich tijdens de Spelen niet wilde belasten met de vraag of hij wel of niet moest verkassen.

Overigens vertrekt Van Commenée pas volgend jaar naar Engeland. Tot 1 januari 2009 blijft hij werkzaam bij NOC*NSF, vooral om de de evaluatie van de Olympische Spelen af te ronden.