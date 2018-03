Eenderde van regering Zuid-Afrika stapt op

Meer dan eenderde van de Zuid-Afrikaanse regering heeft gisteren zijn ontslag ingediend. De stap volgt op het aftreden van president Thabo Mbeki afgelopen weekeinde en is een klap voor de regeringspartij ANC.

In totaal zijn elf ministers en drie staatssecretarissen opgestapt. Een van hen is de in het buitenland gerespecteerde minster van Financiën, Trevor Manuel, die de afgelopen tien jaar een solide financieel-economisch beleid heeft gevoerd. Het nieuws van zijn aftreden zorgde ervoor dat de Zuid-Afrikaanse munt rand kelderde, net als de aandelenbeurs.

Manuels woordvoerder gaf snel een verklaring uit dat de ex-minister en zijn staatssecretaris „klaarstaan om in een nieuwe regering te dienen in elke hoedanigheid die de nieuwe president nodig acht”. Vier andere ministers en drie staatssecretarissen die zijn opgestapt, gaven een soortgelijke verklaring af. Volgens het ANC zijn zij alleen opgestapt om de nieuwe president de ruimte te geven zelf een nieuwe regering samen te stellen. „Ze zullen deelnemen aan een nieuwe regering als ze worden gevraagd”, aldus de secretaris-generaal van het ANC, Gwede Mantashe.

Het parlement zal naar verwachting donderdag de vicevoorzitter van het ANC, Kgalema Motlanthe, benoemen als interim-president. Motlanthe, een vertrouweling van partijleider Jacob Zuma, zal dan een nieuwe ministersploeg samenstellen.

Motlanthe blijft aan tot de algemene verkiezingen volgend jaar. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Zuma dan gekozen tot nieuwe president.

Het aftreden van Mbeki afgelopen weekeinde was de climax van een lange machtsstrijd met Zuma en heeft het voorheen consistente ANC in tweeën gesplitst. De partij heeft 70 procent van de zetels in het parlement in handen. Enkele ministers die gisteren opstapten, zeiden niet te willen terugkeren in de regering van Motlanthe. Onder hen zijn enkele prominente politici, zoals de minister van Defensie Msioua Lekota, die de kant van Mbeki heeft gekozen. (BBC, AP, Reuters)