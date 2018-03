Een hoofdrol in de bekroning met Emmy?s

Er zijn nog altijd mensen die zich erover verbazen dat een inwoner van Mozambique of Thailand tien voetballers van Ajax bij naam kent. De verrassing over de International Emmy Award in de categorie actualiteiten voor Peter R. de Vries, misdaadverslaggever past een beetje in die traditie van een bescheiden Nederlands zelfbeeld.

Er zijn vele redenen waarom die onderscheiding in de lijn der verwachtingen lag:

1 We doen mee op het wereldtoneel

Nederland mag dan door onszelf vaak waargenomen worden als een klein land met weinig betekenis, op veel terreinen spelen we mee in de hoogste divisie. Twaalfde in het landenklassement van de Olympische Spelen in Peking, in de toptwintig als het gaat om bruto nationaal product en welvaart, in de topvijf van handel en internationale investeringen, maar ook van welzijn en geluk.

Het nationale minderwaardigheidscomplex zegt misschien iets over de bij uitstek internationale oriëntatie van Nederlanders. Fransen, Duitsers of Chinezen denken nauwelijks na over hun rangschikking in de wereld, zij vinden hun land het vanzelfsprekende middelpunt van het universum.

2 Sterker nog: we zijn behoorlijk invloedrijk

Televisie en documentaire zijn terreinen waarin Nederland tot de absolute wereldtop behoort. De Nederlandse speelfilmproductie staat in de schaduw van landen met een rijkere traditie, maar desondanks won drie keer een Nederlandse film de Oscar voor beste niet-Engelstalige productie: voor Antonia, De Aanslag en Karakter. Slechts twee keer won een korte documentaire uit Nederland een Oscar. Maar dat beeld is vertekend doordat de creatieve documentaire traditie in Nederland (jaarlijks gevierd op IDFA in Amsterdam, het meest invloedrijke documentairefestival ter wereld) slecht aansluit bij de smaak van de Amerikaanse commissies die over die Oscarcategorie beslissen. Traditioneel realisme doet het in Amerika beter dan persoonlijke betrokkenheid en formele vernieuwing. Vandaar dat televisiereportages op relatief meer waardering in de Verenigde Staten kunnen rekenen.

Endemol, de producent van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, is een grote speler op de mondiale televisiemarkt. Big Brother, bedacht door John de Mol van Endemol, was commercieel een megasucces en gaf richting aan het nu al meer dan tien jaar overal ter wereld bloeiende genre van de ‘reality show’. Van de twaalf andere Nederlandse winnaars van een International Emmy Award hadder er drie betrekking op nieuws en actualiteiten. Negen gingen er naar dramaproducties, kunst- en jeugdprogramma’s. De Nederlandse kwaliteit van die genres staat internationaal hoog in aanzien.

3De Vries maakt Amerikaanse televisie

Het is voor het eerst dat een niet door de publieke omroep geproduceerd programma een International Emmy wint. De in februari van dit jaar uitgezonden aflevering, waarin de van betrokkenheid bij de dood van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway verdachte Joran van der Sloot door De Vries in de val werd gelokt, trok zeven miljoen kijkers naar SBS6.

Maar het programma was niet onomstreden in Nederland, om het voorzichtig uit te drukken. Er waren ethische bezwaren tegen het manipuleren van een psychisch verwarde jongeman. En ook de vorm werd veel gekritiseerd, om het mogelijk exploiterende en sensationele karakter. Maar juist daarom viel het ook in de VS uitgezonden programma in de smaak. Amerikaanse televisiekijkers zijn dol op onopgeloste misdaden, zeker wanneer daar een aantrekkelijke blanke jonge vrouw bij betrokken is. Je zou kunnen zeggen dat De Vries zich goed heeft weten aan te passen aan de omgangsvormen van de Amerikaanse media: preutser als het om seks en geloof gaat, vetter in zaken van misdaad en geweld.

Omdat, in Nederland meer dan elders in Europa, de Amerikaanse beeldcultuur dominant is, worden Oscars en Emmy’s gezien als de hoogste onderscheiding die een film of televisieprogramma ten deel kan vallen. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat het winnen van zo’n prijs betekent dat de maker zich het beste heeft kunnen inleven in de vereisten van de Amerikaanse beeldcultuur.

4We staan al jaren in hoog aanzien

Er bestaat hier weinig inzicht in de exacte betekenis van een International Emmy. Er worden 33 Primetime Emmy Awards uitgereikt aan Amerikaanse, althans Engelstalige, producties. Op dezelfde dag worden er ook vijftien International Emmy Awards voor buitenlandse inzendingen toegekend. Na het Verenigd Koninkrijk speelt Nederland, met Canada, Japan en Australië, een hoofdrol in de bekroning met de International Emmy Awards. De verkiezing vindt plaats in drie fasen, door een internationaal gezelschap van vijfhonderd professionals. Velen van hen wonen en werken in de VS en de Amerikaanse opvattingen over wat goede televisie is, geven de toon aan.

‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’ is de eerste Nederlandse inzending die wint in de categorie ‘actualiteiten’ (current affairs). Het gaat daarbij om langere reportages gebaseerd op actuele gebeurtenissen, die net iets minder voorbereiding en diepgang hebben dan een documentaire.

Voor zowel de publieke omroep als nu ook de commerciële zenders in Nederland geldt dat de kwaliteit al jarenlang internationaal hoog gewaardeerd wordt. In zeker opzicht zou je kunnen zeggen dat successen als Big Brother en Peter R. de Vries, misdaadverslaggever door hun innovatieve brutaliteit de Amerikaanse televisieconventies op eigen terrein verslaan. Los daarvan kun je een discussie voeren over de vraag of we in Nederland wel zo gesteld zijn op televisie die Amerikaanser is dan die van de Amerikanen.

Bekijk een aantal fragmenten van Nederlandse Emmywinnaars via nrc.nl/media