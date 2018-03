Een halt aan de braindrain

De Europese Unie heeft eindelijk haar eigen tech instituut voor getalenteerde wetenschappers en hoogwaardige innovatie – net als de Amerikanen, die al decennia hun vermaarde Massachussets Institute of Technology (MIT) kennen. Althans, zo ziet de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, het graag. Het Europees Insitituut voor Innovatie en Technologie (EIT) dat vorige week in Boedapest werd geopend, is Barroso’s geesteskindje. Maar door scepsis van EU-lidstaten, die een bureaucratisch monster vreesden, is het EIT bepaald geen kopie van het MIT geworden. Het EIT is geen universiteit, maar eerder een netwerkorganisatie, met een secretariaat gevestigd in de Hongaarse hoofdstad. De Nederlander Martin Schuurmans leidt het bestuur van het instituut. Schuurmans (62) is oud-hoogleraar innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven en werkte onder meer als executive vicepresident van Philips Research en Medical Systems.

Het EIT is geen Europees MIT geworden. Wat is het EIT dan wel?

„We staan echt nog in de kinderschoenen, maar het gaat richting twee of drie ‘innovatiegemeenschappen’, waarin ondernemerschap, onderzoek en educatie van verschillende Europese universiteiten, instituten en industrieën worden gecombineerd. De gemeenschappen, van onderzoekers, ondernemers en studenten, zullen zich eerst toeleggen op klimaatverandering, hernieuwbare energie en toekomstige ontwikkelingen in de ICT. Per innovatiegemeenschap zullen we waarschijnlijk toewerken naar één ‘centrum van excellentie’ bijvoorbeeld aan een reeds bestaande universiteit. Menselijk contact tussen onderzoekers, ondernemers en studenten is cruciaal.”

Waarom heeft Europa een EIT nodig?

„Het lukt Europa maar niet om van uitvindingen een zakelijk succes te maken. Het EIT probeert nu hoger onderwijs, onderzoek en innovatie op een effectieve en voor innovatie optimale wijze te koppelen. Zo zullen we ook iets doen aan de Europese braindrain, met name naar de Verenigde Staten. Onze beste studenten trekken nu weg en het lukt ons niet of onvoldoende om talent van elders aan te trekken en te houden”

Europese universiteiten werken toch al samen? Wat is de toegevoegde waarde?

„Omdat het EIT Europees is, kunnen we onverschrokken het beste van het beste combineren. Of mensen en kennis nu uit Finland, uit Nederland of Polen komen, maakt niet uit. We worden niet beperkt door nationale structuren. Ook kunnen wij echt streven naar excellentie – dat is in het Europese polderlandschap, en zeker ook in Nederland, nog steeds niet altijd een erg gewaardeerd begrip.”

De EU financiert het EIT met 300 miljoen euro tot 2013. Is dat wel genoeg?

„Ik ben eigenlijk wel tevreden dat de basisfinanciering niet hoger is. Meer geld zou alleen maar gekke verwachtingen scheppen. Het leeuwendeel van het geld moet van de private en de publieke sector uit de samenwerking in de innovatiegemeenschappen komen. Ik hoop dat het EIT in de komende jaren een bedrag van rond de één miljard euro zal genereren.”