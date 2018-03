Een goedmakertje van Microsoft

Het bod van 45 miljard dollar van Microsoft op Yahoo is al weer een tijdje geschiedenis, maar de schade is gebleven. Sinds het bod voor het eerst naar buiten werd gebracht, hebben de aandelen van het softwareconcern ongeveer een vijfde van hun waarde verloren. De belofte om voor 40 miljard dollar aan aandelen terug te kopen en het dividend met nog eens 750 miljoen dollar per jaar op te krikken, is een goede manier om vergevingsgezindheid te oogsten, terwijl het nauwelijks een nieuw bod uitsluit op het steeds goedkoper wordende Yahoo.

Microsoft had al heel lang veel te veel geld op zijn balans staan. Ook na het teruggeven van meer dan 115 miljard dollar in contanten aan de aandeelhouders, de afgelopen vijf jaar, heeft het concern nog steeds 24 miljard dollar netto in kas. Gezien de buitensporige kasstroom van de softwaregigant, de wisselvallige geschiedenis van de kapitaaluitgaven en de ongeïnspireerde staat van dienst inzake fusies en overnames, mogen de aandeelhouders blij zijn dat het geld niet in de zakken van het concern blijft zitten.

Bovendien lijken de aandelen van Microsoft relatief goedkoop. De marktwaarde van het concern bedraagt twaalf maal de geschatte winst over het in juni 2009 eindigende financiële jaar. Dat is het laagste meervoud ten opzichte van dat van de markt in zijn geheel in jaren.

Hoewel de terugkoopactie een nieuw bod op Yahoo de eerstkomende tijd minder waarschijnlijk maakt, is zoiets niet helemaal uitgesloten. Microsoft kan makkelijk geld lenen om het internetbedrijf te kopen – de huidige marktwaarde van Yahoo bedraagt immers minder dan 30 miljard dollar, terwijl die van Microsoft zelf bijna schuldenvrij op 240 miljard dollar ligt. Het nieuws over de aandeleninkoop heeft Yahoo zelfs nog goedkoper gemaakt, omdat de koers van het internetconcern nog eens 3 procent is gedaald.

Misschien is de kans dat Microsoft op een dag een nieuwe poging zal doen om Yahoo in te lijven (een deel van) de verklaring waarom de aandeelhouders van Microsoft slechts matig enthousiast op het nieuws over de inkoopactie reageerden. De koers van Microsoft steeg met 4 procent – de aandeelhouders zijn geneigd het concern zijn eerdere misstappen te vergeven, maar zijn ze niet vergeten.