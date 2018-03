Easyjet wil het gat dat Alitalia achterlaat best vullen

Het Britse Easyjet kan, bij een faillissement van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia, op korte termijn binnenlandse vluchten overnemen in Italië. Een woordvoerder van de Britse prijsvechter zei tegenover persbureau Reuters tien toestellen te kunnen leveren voor vluchten binnen Italië zoals Milaan-Rome, Milaan-Napels en Milaan-Palermo.

Het noodlijdende Alitalia vliegt momenteel op een tijdelijke vergunning. Als de Italiaanse maatschappij morgen niet met een grondig financieel plan komt, dreigt de vergunning te worden ingetrokken. Vorige week mislukte een overname door Italiaanse investeerders omdat vakbonden niet akkoord gingen met een plan voor lagere lonen en fors banenverlies.

Easyjet is niet bereid te betalen voor vertrek- en landingsrechten als Alitalia over de kop gaat. De Britse luchtvaartonderneming verwacht dat de Italiaanse overheid de rechten schenkt in ruil voor een snelle hervatting van vluchten. Premier Berlusconi heeft een verkiezingsbelofte gedaan om Alitalia in Italiaanse handen te houden. Overnamekandidaten uit het buitenland, zoals Air France-KLM, haakten af nadat vakbonden niet instemden met saneringsplannen.

In een poging toch nog met een oplossing voor Alitalia te komen, hadden vertegenwoordigers van de Italiaanse regering vandaag een ontmoeting met Roberto Colaninno, die aan het hoofd staat van een groep Italiaanse investeerders die Alitalia in eerste instantie zouden overnemen, maar die vorige week alsnog afhaakten, opnieuw vanwege dwarsliggende vakbonden.