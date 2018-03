Duitse fraudezaak escaleert in Turkije

De Turkse mediamagnaat Aydin Dogan heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen twee parlementsleden van de AK-partij van premier Erdogan. Daarmee komt het conflict tussen de premier en de mediamagnaat verder op scherp te staan. Dogan beschuldigt Erdogan ervan de pers te willen muilkorven, Erdogan op zijn beurt heeft opgeroepen de Dogan-media te boycotten omdat deze leugens zouden schrijven. Dogan wil nu de twee parlementsleden aanklagen wegens leugenachtigheid en bedreiging.

Het conflict tussen Dogan en Erdogan komt voort uit een rechtszaak in Duitsland. Daar oordeelde een rechter vorige week dat medewerkers van de Turkse liefdadigheidsinstelling Vuurtoren miljoenen verduisterd hadden. Een deel daarvan is, aldus de Duitse rechtbank, in Turkije terechtgekomen. In de stukken wordt de naam van Erdogan genoemd. Een van de betrokkenen verklaart dat hij geld aan een koerier gaf om dat aan Erdogan af te leveren voor slachtoffers van de tsunami.

Onduidelijk is of Erdogan het geld heeft gehad. De ‘Duitse’ corruptiezaak begint echter een schaduw te werpen over de AK-partij. Deze heeft steeds beloofd corruptie aan te pakken. Maar de Duitse officier van justitie noemde twee namen in de corruptiezaak van mensen die goede bekenden zijn van Erdogan. Zekeriya Karaman, eigenaar van het religieuze Kanaal 7, zou het brein van de fraude zijn. Zahid Akman, hoofd van de mediawaakhond RTÜK, zou de rol van koerier hebben vervuld.