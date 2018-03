Droog najaarsweer

Tot en met gisteren was september iets kouder dan normaal. De temperatuur in de resterende septemberdagen zal een graad hoger moeten uitvallen dan de norm om dit ‘warmtetekort’ weg te werken. Mocht dat niet lukken, dan is september de eerste maand van dit jaar waarin het een tikje te koud is geweest.

Vandaag scheen de zon zo nu en dan. Vanavond zal het vanuit het noorden steeds meer gaan opklaren. Na middernacht zullen deze opklaringen het zuiden van het land bereiken. Het wordt vannacht niet echt koud, met minimumtemperaturen tussen de 6 en 11 graden.

Morgen is een mooie najaarsdag met flink wat zon in het hele land. Er staat een matige noordoostenwind en de temperatuur stijgt overdag naar 17 of 18 graden.

Een hogedrukgebied dat boven het midden van de Noordzee ligt, trekt langzaam zuidwaarts en zal uiteindelijk zaterdag Nederland aandoen. Hierdoor is het weerbeeld zaterdag, en ook zondag, rustig. ’s Middags is er flink wat zon. De temperaturen stijgen dan tot 19 graden, maar de nachten worden wel flink koud. Het wordt dan 2 of 3 graden in het binnenland. Lokaal is er vorst aan de grond. Ook ontstaan er mistbanken, die in de loop van de ochtend optrekken.

De dagen daarna draait de wind naar west tot noordwest. Het wordt bewolkter en ’s nachts minder koud.