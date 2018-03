Downey jr. redt Vietnamsatire

Tropic Thunder. Regie: Ben Stiller. Met: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey jr., Tom Cruise. In: 59 bioscopen.

Wie gelooft in WOC, Wisdom of Crowds, kan beter de Internet Movie Database (imdb.com) raadplegen dan een recensie lezen. Liefhebbers geven films daar een cijfer, en wanneer tienduizenden een film goed vinden dan is die ook goed. Alleen op komedies valt moeilijk peil te trekken. Probleem is dat de één gaapt bij wat de ander hilarisch vindt: humor is nogal persoonlijk.

Zo is de Hollywoodsatire Tropic Thunder niet aan iedereen besteed. Wie Jack Black op zijn luidruchtigst niet kan uitstaan of zich ergert aan Ben Stiller, hoeft niet verder te lezen. Anderen zullen aan deze schmierende meligheid een heel prettige avond beleven. Tropic Thunder laveert tussen explosies en kogelregens soepel van grap naar grap. De helft is melig, soms zelfs gênant: wie kwam op het idee om een hiphopster Alpa Chino te noemen? De andere helft werkt redelijk tot zeer goed, dus valt er nogal wat te grinniken. Voor mij althans.

Tropic Thunder is de titel van een Vietnamfilm die uit de hand dreigt te lopen door gedoe van verwende sterren: zo blijkt een napalmexplosie van vier miljoen dollar vergeefs als de hoofdrolspelers op de voorgrond juist op dat moment ruzie menen te moeten maken. De regisseur hoopt ze bij de les te krijgen door de opnames naar de jungle te verplaatsen. Het begin van een komedie van vergissingen, als de sterren een heroïnebende aanzien voor Vietcongfiguranten en hen met losse flodders te lijf gaan.

Noch Ben Stiller als actieheld Tugg Speedman, een kinderlijke egoïst, noch Jack Blacks drugsverslaafde ster met uitpuilende ogen is werkelijk grappig. De redder van Tropic Thunder is Robert Downey jr. Hij speelt de seriële Oscarwinnaar Kirk Lazarus uit Australië, een acteur die nog in ‘TheMethod’ gelooft en dus helemaal in zijn rol opgaat. Voor zijn rol van zwarte sergeant („Cover me, you limp dick fuckers”) heeft hij operatief zijn huid laten bruinen zonder te begrijpen dat zoiets politiek minder correct is. Lazarus gromt met grote ernst holle frases als „ik lees het script niet, het script leest mij”.

Vermeldenswaardig is ook de bijrol van Tom Cruise als kalende superproducer Les Grossman, een schoft die in elke tweede zin dreigt iemands pik of tieten af te rukken. Cruise, nog in revalidatie van zijn recente serie publicrelationsrampen, verrijkt Tropic Thunder met een dynamische karikatuur van de machogoeroe die hij eerder in Magnolia speelde. Je vreest dat die rol hem op het lijf is geschreven.