Dit keer alles behalve een gouden loting

Het Nederlands Davis-Cupteam treft in maart volgend jaar met Argentinië in de eerste ronde van de Wereldgroep een grote tennisnatie. De ploeg van captain Jan Siemerink speelt een uitwedstrijd, hoogstwaarschijnlijk op een gravelbaan in Buenos Aires. Veel zwaarder had Nederland het gisteren bij de loting in Madrid niet kunnen treffen.

De Argentijnen zijn zeker thuis met wereldtoppers als David Nalbandian, Juan Martin Del Potro, Agustin Calleri en Guillermo Cañas de grote favoriet tegen Nederland. Argentinië staat dit jaar in de finale van het landentoernooi tegen Spanje. Nederland speelde niet eerder tegen de Argentijnse tennissers.

De Nederlandse Davis-Cupploeg kwam in februari 2006 voor het laatst uit in de Wereldgroep. De formatie, die destijds nog onder leiding stond van toenmalig captain Tjerk Bogtstra, verloor toen kansloos in de Amsterdamse RAI met 5-0. Een promotie-degradatieduel met Tsjechië in Leiden werd vervolgens ook verloren. Die ontmoeting luidde het einde van een tijdperk in dat in 1991 met een gewonnen promotieduel met Mexico naar de Wereldgroep was begonnen. De tennisbond besloot niet door te gaan met Bogtstra en stelde oud-tennisser Jan Siemerink aan als nieuwe captain.

Siemerink moest met een nieuwe generatie tennissers zien terug te keren op het hoogste niveau. In april vorig jaar bleek Groot-Brittannië met de toppers Andy Murray en Tim Henman in Birmingham te sterk in een duel in de Europese/Afrikaanse zone. Een paar maanden later revancheerde Nederland zich in het Rotterdamse Ahoy tegen Portugal en bleef een verdere degradatie uit.

Het Nederlands Davis-Cupteam werd dit jaar onverwachts een flink stuk op weg terug geholpen door een gouden loting. Nadat Nederland een bye (vrije doortocht) in de eerste ronde had gehad, kon via het matige Macedonië in Skopje een promotieduel naar de Wereldgroep worden afgedwongen. Met tegenstander Zuid-Korea was het lot Nederland weer gunstig gezind.

In het gloednieuwe Omnisport Apeldoorn voldeed Nederland het afgelopen weekeinde aan de sportieve plicht tegen de matige Aziatische ploeg, die louter en alleen dreef op de routinier Hyung-Taik Lee. Zonder de geblesseerde kopman Robin Haase, maar met de jeugdige talenten Jesse Huta Galung en Thiemo de Bakker, werden de Zuid-Koreanen met 3-2 verslagen. Daarmee was de terugkeer naar de Wereldgroep een feit.

Het kwaliteitsverschil tussen Argentinië en Zuid-Korea is enorm. De Argentijnse kopman Nalbandian won de Masters Cup in 2005, haalde in 2002 de Wimbledonfinale en speelde halve finales op de US Open, de Australian Open en op Roland Garros. In maart 2006 was hij de nummer drie van de wereld. De Argentijnse nummer twee Del Potro is een coming man, die zich dit jaar in razendsnel tempo naar de toptwintig sloeg.

De nieuwe generatie Nederlandse tennistalenten is op papier niet klaar voor een grote tegenstander als Argentinië. Alleen Haase toonde de voorbije jaren aan dat hij bij de beste honderd tennissers van de wereldranglijst hoort. De nummer één van Nederland is op dit moment herstellende van een knieoperatie, die hem ook buiten de ontmoeting met Zuid-Korea hield. Verder moet Siemerink hopen dat Martin Verkerk aan de hand van zijn nieuwe coach Bogtstra terugkeert op zijn oude niveau.