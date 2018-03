Dit is het goede moment voor vrede met Iran

Over minder dan zestig dagen zal de nieuw gekozen Amerikaanse president de meeste van zijn campagnevoerders naar huis sturen en met behulp van nieuwe teams de volgende regering en haar beleid samenstellen. In die beslissende periode zullen de Europeanen een beperkte gelegenheid hebben om suggesties te doen voor een nieuw beleid inzake Iran en daarmee voor het hele Midden-Oosten. Zodra de nieuwe regering zich eenmaal op een koers heeft vastgelegd, zal het veel moeilijker worden om deze te wijzigen.

Anders dan veel Europese leiders, die het roer kort na hun verkiezing overnemen, krijgen Amerikaanse presidenten tweeënhalve maand respijt vanaf de dag dat ze gekozen worden, totdat ze de leiding van de regering ook feitelijk op zich nemen.

Het beleid waarover in de verkiezingstijd wordt gesproken, is niet per se hetzelfde als dat wat wordt omarmd in deze overgangsperiode en daarna. Zo voerde president Johnson in 1964 campagne met de belofte om de militaire interventie van de VS in Vietnam niet uit te breiden, maar al gauw na zijn overwinning verhoogde hij het aantal Amerikaanse troepen en bombardementen. Maatregelen die politiek als te gewaagd worden beschouwd om ze in verkiezingstijd zelfs maar te noemen – zoals belastingverhoging op benzine of hervorming van de sociale zekerheid – kunnen na 4 november namelijk best in overweging worden genomen. Door de confrontatie met Rusland naar aanleiding van het ingrijpen in Georgië en de raketschildverdragen met Polen en Tsjechië is de weg afgesneden om Iran met een mengeling van sancties en premies tegemoet te treden. Rusland zal Iran een overvloed aan premies bieden en zeer waarschijnlijk geen verdere sancties steunen. Rusland zal zeer waarschijnlijk ook geen steun verlenen aan nieuwe VN-resoluties om Iran te dwingen open kaart te spelen over zijn atoomambities. Die weg is afgesloten, althans voorlopig.

Maar de Europeanen zouden kunnen onderzoeken of Iran alsnog bereid is tot de overeenkomst die het volgens velen overwoog halverwege 2003, nadat de VS in Irak het bewind van Saddam ten val hadden gebracht. Deze overeenkomst kwam in wezen neer op een niet-aanvalsverdrag met de VS, een vermindering van de legerbases waarmee de VS Iran hebben omsingeld en een beëindiging van de heimelijke pogingen het bewind te ondermijnen door met verscheidene groepen dissidenten te werken.

In ruil daarvoor zou Iran zijn atoomprogramma voor inspectie openstellen, de verrijking van uranium stopzetten, splijtstof van een internationaal consortium kopen en geen wapens meer aan Hezbollah leveren. Kort gezegd: als de VS niet meer aanstuurden op een gedwongen machtswisseling, zou Iran vermoedelijk bereid zijn af te zien van elke militaire atoomambitie, een afspraak waarmee in 2003 Libië akkoord ging en waarover nu met Noord-Korea wordt gesproken.

De reden dat de Europeanen snel moeten onderzoeken of Iran hier iets voor voelt, is dat ze dit gegeven zo vroeg mogelijk in de Amerikaanse overgangsperiode zullen moeten inbrengen, zeg half november, om de kans te vergroten dat de nieuwe president en zijn staf zo’n overeenkomst serieus in overweging nemen. We kunnen natuurlijk geen formele Iraanse toezegging verwachten voordat de VS hun plannen ontvouwen, maar een sterk signaal zal volstaan.

Als er een overeenkomst met Iran kan worden bereikt, zullen in het Midden-Oosten ook veel andere stukjes op hun plaats vallen. Israël zal vermoedelijk veel meer bereid zijn een overeenkomst met Syrië te sluiten zodra zijn existentiële vrees voor een nucleair Iran is weggenomen. Syrië zou na zo’n overeenkomst weleens welwillender tegenover een onafhankelijk Libanon kunnen staan. Om diezelfde redenen zou misschien een twee-statenoplossing voor de Palestijnen en de Israëliërs mogelijk worden – al weten die twee partijen altijd zo vakkundig elk vooruitzicht op duurzame vrede de grond in te boren dat dit doel ook de Europese krachtsinspanning te boven gaat.

Amitai Etzioni is hoogleraar internationale betrekkingen aan de George Washington-universiteit. Hij schreef het boek Security First (2007)