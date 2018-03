Diesel spierbonk zonder humor

Het is pijnlijk om actieheld Vin Diesel pogingen te zien doen tot acteren in Babylon A.D. van de Franse regisseur Mathieu Kassovitz. Zelfs dit simpele verhaal, met louter standaardscènes van het science fiction-soort, vergt te veel van de grimmige spierbonk. Vin Diesel speelt een huurling die, ergens in de toekomst, een zwangere vrouw moet begeleiden vanuit een klooster in Kazachstan naar de Verenigde Staten. Deze Aurora (Mélanie Thierry) blijkt een soort Maria te zijn, in blijde verwachting van een nieuwe verlosser. Babylon A.D. leeft wel even op door een prettig schmierend cameo van Gérard Depardieu en door de betrouwbare Charlotte Rampling als boosaardige Hoge Priesteres. PdB

Babylon A.D. Regie: Mathieu Kassovitz. Met: Vin Diesel, Mélanie Thierry, Gérard Depardieu, Charlotte Rampling. In: xx bioscopen.