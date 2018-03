Televisieproducent John de Mol, zakenvrouw Sylvia Tóth en vastgoedhandelaar Chris Thunessen zijn medefinancier van Rita Verdonks beweging Trots op Nederland. Net als voormalig televisiepresentator Pieter Storms en ondernemer Willem Zegwaard. Dat blijkt uit delen van de boekhouding van de Stichting Vrienden van Rita Verdonk, waarover het televisieprogramma Netwerk beschikt.

Silvia Tóth, die 10.000 euro schonk, zegt onder de indruk te zijn van Verdonks „vechtlust” en wilde de pogingen van Verdonk steunen om „tegen de gevestigde orde in” een nieuwe politieke partij van de grond te krijgen. Dat zei Tóth gisteravond in een uitzending van Pauw & Witteman, waarin zij zei ook namens John de Mol te spreken. Ze zei VVD te blijven stemmen.

Rita Verdonk, die eerder nooit wilde vertellen wie haar donateurs zijn, bevestigde de donaties, die in totaal ruim 700.000 euro bedragen. Opvallend is dat een van de grootste giften, van het bedrijf Pershore Holding, is overgemaakt via een bank op Cyprus. Politieke donaties uit het buitenland zijn in de meeste democratieën verboden, zei politicoloog Wim Crouwel in de uitzending. Verdonk wees op de PvdA-achtergrond van de politicoloog en zegt in toenemende mate last te hebben van het fenomeen „Rita pesten door de gevestigde orde”.

De bekendmaking van de donaties komt enkele weken nadat een werkgroep van de Raad van Europa vernietigend oordeelde over de Nederlandse wetgeving voor partijfinanciering. Een van de conclusies van het rapport: door gebrekkige wetgeving en controle kunnen giften in Nederland makkelijk worden misbruikt om politiek macht te kopen.

Het weekblad Vrij Nederland publiceert deze week materiaal waaruit blijkt dat Rita Verdonk niet alleen sympathie had voor de PSP, maar ook lid is geweest van deze partij. Dat laatste heeft ze zelf altijd ontkend.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

André Krouwel

In het bericht De Mol sponsort Verdonk (24 september, pagina 3) over de financiers van de politieke beweging Trots op Nederland wordt politicoloog Wim Crouwel geciteerd. Dat had André Krouwel moeten zijn.