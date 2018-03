De Mol daagt RTL om verkoopprijs Tien en Radio 538

Mediaondernemer John de Mol voelt zich bekocht bij de verkoop van televisiezender Tien en Radio 538 aan RTL Nederland en eist compensatie bij de rechter.

In ruil voor beide zenders kreeg De Mol een belang van 26,3 procent in RTL Nederland. Dat belang bleek vlak na de verkoop, in de zomer van vorig jaar, minder waard dan verwacht toen RTL Nederland tegenvallende bedrijfsresultaten presenteerde. „Als die eerder bekend waren geweest, dan was er een deal op andere voorwaarden gesloten”, aldus een woordvoerder van De Mol gisteren.

De Mols mediabedrijf Talpa en RTL Nederland hebben een jaar gepraat over de afwikkeling van de verkoop, maar zijn er niet uitgekomen. RTL Nederland vindt dat het correcte informatie heeft verstrekt aan Talpa. Op verzoek van De Mol moet nu de rechter bemiddelen. Vanochtend was de eerste hoorzitting in Amsterdam.

Fons van Westerloo, oud-bestuursvoorzitter van RTL Nederland, werd als eerste gehoord door de rechter. Hij benadrukte vanochtend dat hij vooral „facilitator” was bij de onderhandelingen. „Ik heb de soms moeizame gesprekken gaande gehouden.” Een groot deel van het verhoor speelde zich af achter gesloten deuren, omdat beide partijen niet willen dat gevoelige bedrijfsinformatie openbaar wordt. Later volgen nog verhoren met onder anderen Bert Habets, voormalig financieel directeur en nu bestuursvoorzitter van RTL Nederland, en Gerhard Zeiler, de baas van moederconcern RTL Group. Een uitspraak wordt pas volgend jaar verwacht.

De onderhandelingen over de verkoop van Tien/Talpa aan RTL begonnen rond de jaarwisseling 2006/2007. Even daarvoor hoorde de RTL-top dat John de Mol sprak met concurrent SBS over een mogelijke verkoop van Tien. RTL klopte aan bij De Mol, die wilde graag met RTL in zee en een half jaar later tekenden Van Westerloo en De Mol hun overeenkomst. Los van de waardevermindering van de aandelen RTL Nederland, waarover beide partijen vanochtend spraken in Amsterdam, heeft de aandelenruil De Mol naar schatting 65 miljoen euro gekost.

Vorige maand maakte RTL bekend in het eerste half jaar 9,2 procent meer winst te hebben geboekt, vooral dankzij de winstgevende vestigingen in Duitsland, de grootste markt van RTL.