De Kamer? Dat is praten en liegen!

Volgens hoogleraar intellectuele geschiedenis Frank Ankersmit moet de burger eens ophouden met hakketakken op de volksvertegenwoordigers (nrc.next, 16 september). Dit is namelijk een héél moeilijke functie vertelt hij. Hij leert ons bovendien nog dat het woord parlement is afgeleid van het Franse parler, hetgeen praten betekent. Dus dat doen de kamerleden veelvuldig. Ankersmit is verder, ondanks zijn eigen grote kennis waarvan hij blijk geeft, tegen het `gehamer op expertise`. Toch zou enige kennis van de Nederlandse parlementaire geschiedenis de hooggeleerde niet hebben misstaan. Dan had hij namelijk geweten dat de verwijzing van de afkomst van het woord parlement is gebaseerd op een grap die (de parlementariër) Domela Nieuwenhuis destijds heeft gemaakt. Het woord parlement, zo zei hij, is afkomstig van de woorden parler en mentir: Praten en liegen. Logisch dat de burgers af en toe boos worden op onze volksvertegenwoordigers.