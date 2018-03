De inspiratiebron van Obama én McCain

De verschillen tussen de Republikeinse presidentskandidaat John McCain (71) en de Democratische presidentskandidaat Barack Obama (47) zijn op het eerste gezicht levensgroot. McCain is een ietwat houterig ogende, maar door de wol geverfde politicus met een glorieus verleden als oorlogsheld. Hij zat achttien jaar in de Amerikaanse Senaat en zou, als hij werd gekozen, de oudste president aller tijden zijn. Obama is juist een retorisch natuurtalent; charmant en eloquent, maar ook relatief jong en onervaren. Hij zit pas sinds 2005 in de Senaat en heeft nooit in het leger gediend.

Inhoudelijk zijn de kandidaten evenmin elkaars gelijke: Obama is voorstander van abortus, verplichte zorgverzekering voor kinderen en een belastingverhoging voor topinkomens, terwijl McCain tegen abortus is, de zorgverzekering wil overlaten aan de vrije markt en belooft de belasting over de gehele linie te verlagen. Op het gebied van buitenlands beleid zijn de verschillen ook evident, vooral wat betreft de Irak-oorlog. Obama was tegen de inval in Irak in 2003, tegen de troepenvermeerdering (surge) in 2007 en wil de Amerikaanse troepen binnen zestien maanden terugtrekken. McCain was juist van meet af aan voorstander van zowel de inval als de surge en is nu mordicus tegen terugtrekking.

Toch hebben deze twee zeer verschillende politici ook iets opvallends gemeen. Obama en McCain hebben dezelfde denker als grootste intellectuele inspiratiebron: de Amerikaanse theoloog en filosoof Reinhold Niebuhr (1892-1971). In zijn autobiografische pamflet Hard Call (2007) wijdt McCain bijna twintig pagina’s aan Niebuhrs gedachtegoed. En Obama noemde hem in een interview met The New York Times in 2007 zelfs „een van mijn favoriete filosofen”. Het is daarom niet alleen filosofisch interessant, maar ook politiek relevant om eens te kijken wat voor soort denker Reinhold Niebuhr was, welke denkbeelden Obama en McCain aan zijn filosofie hebben ontleend en welke invloed hij zou kunnen hebben op hun eventuele presidentschap.

Zo onbekend als Niebuhr is gebleven in Europa, zo invloedrijk is hij geweest in de Verenigde Staten. Zijn denkbeelden hebben een grote bijdrage geleverd aan de vorming van de Amerikaanse nationale identiteit na de Tweede Wereldoorlog. Dat is verrassend, want je zou Niebuhr eerder een ‘Europese’ dan een ‘Amerikaanse’ denker kunnen noemen. In veel van zijn boeken toont hij zich namelijk een zeer anti-patriottisch criticus van zijn vaderland. In een van zijn bekendste werken, The Irony of American History (1952), geschreven tijdens de Koude Oorlog, hekelt hij vooral het utopisme en de overmoed die de Verenigde Staten aan de dag leggen in hun buitenlandse beleid.

Amerika denkt namelijk al sinds het begin van haar bestaan dat ze „door God is geroepen om een nieuwe mensheid te creëren”, schrijft Niebuhr. Die overmoed heeft het land volgens hem te danken aan zijn eigen ontstaansgeschiedenis: Europese kolonisten waren naar Amerika gekomen om te ontsnappen aan het Europese feodale systeem en beschouwden hun nieuwe land als een kans om een betere samenleving te stichten, die als voorbeeld voor de wereld kon dienen. Amerika werd daardoor van meet af aan beschouwd als ‘het Beloofde Land’.

Maar, waarschuwt Niebuhr: „Geen enkele samenleving, zelfs niet een democratische, is groot of goed genoeg om zichzelf als einddoel van de geschiedenis op te mogen werpen”. Zijn kritiek was destijds met name bedoeld als pleidooi voor terughoudendheid in de strijd tegen het communisme, maar leest in de huidige tijd evengoed als een politiek-filosofische afrekening met de unilaterale War on Terror van de regering-Bush. Niebuhr waarschuwt, ironisch genoeg, zelfs expliciet voor „de verleiding van preventieve oorlogen” – een verleiding die volgens hem vooral grote aantrekkingkracht heeft op politici „wier voornaamste zorg de militaire verdediging van hun land is en die denken er verstandig aan te doen een gunstig moment te kiezen voor de aanvang van wat zij ‘onvermijdelijke vijandelijkheid’ noemen.” Niebuhr stelt dat alle burgers de plicht hebben zulke oorlogszucht te bestrijden. Want, zegt hij, „niets in de geschiedenis is onvermijdelijk, ook het waarschijnlijke niet. Zolang een oorlog niet is uitgebroken, kan hij worden vermeden.”

Dat zowel Obama als McCain geïnspireerd zijn door Niebuhr, leert ons dus in ieder geval dit: de volgende president zal waarschijnlijk een veel diplomatiekere en minder agressieve houding jegens vijandelijke staten betrachten dan de huidige commander in chief. Obama zegt zelfs letterlijk van Niebuhr te hebben geleerd „dat er veel kwaad, pijn en lijden in de wereld is en dat we nederig en bescheiden moeten zijn in ons geloof dat we deze zaken kunnen verhelpen, zonder dat te gebruiken als een excuus voor cynisme en ledigheid.” McCain pleit voor een soortgelijke terughoudendheid wanneer hij Niebuhrs standpunt aanhaalt dat „eigenbelang vermomd als moreel absolutisme uiteindelijk de rechtvaardigheid die we nastreven tenietdoet”.

Toch is daarmee allerminst gezegd dat Obama of McCain zich in hun buitenlandpolitiek als een soort Moeder Theresa zullen opstellen. Want de pacifist Niebuhr heeft ook nog een heel andere kant. Naast een uitgesproken tegenstander van Amerikaans imperialisme, was de protestantse theoloog – paradoxaal genoeg – ook een fervent pleitbezorger van het concept ‘rechtvaardige oorlog’. De zogenoemde just war theory, waar Niebuhr aanhanger van was, schrijft voor dat een oorlog verklaren gerechtvaardigd kan zijn, wanneer er wordt voldaan aan vier criteria. Ten eerste moet er sprake zijn van grote, blijvende schade veroorzaakt door een agressor. Ten tweede mag het kwaad dat een oorlog zou veroorzaken niet groter zijn dan het kwaad dat ze bestrijdt. Ten derde moeten alle andere mogelijkheden tot beslechting van het conflict zijn uitgeput. En ten vierde moet de kans op succes reëel zijn.

Niebuhr was dus niet per definitie tegen militair ingrijpen; hij beschouwde het naziregime van Adolf Hitler bijvoorbeeld als een rechtvaardiging voor oorlog. En ook John McCain beroept zich – vaak impliciet – op Niebuhrs just war theory wanneer hij een voortzetting van de oorlog in Irak verdedigt. De inval is weliswaar niet foutloos geweest, stelt McCain in Hard Call, maar heeft wel een „uitzonderlijk kwaadaardige tirannie overwonnen”. Oftewel, het bestreden kwaad is groter dan het veroorzaakte kwaad. Met de oorlog heeft Amerika volgens McCain proberen te voldoen aan „haar verantwoordelijkheid om het goede tegen het kwade te verdedigen.” Toch is McCains toon hier nog altijd Niebuhriaans terughoudend en geenszins zo stellig als die van Bush. „Het beste waar we op kunnen hopen is de benadering van rechtvaardigheid”, stelt hij.

De insinuatie dat een presidentschap van John McCain een regelrechte voortzetting zou zijn van het tijdperk-Bush, zoals Barack Obama doorlopend ventileert (hij kwalificeert McCains programma consequent als ‘Bush III’), is dus op zijn zachtst gezegd overdreven. McCain is bij lange na niet de hardliner die Bush de afgelopen acht jaar is geweest: hij steunt weliswaar de oorlog in Irak, maar toonde zich ook zeer kritisch over de manier waarop de oorlog gevoerd is en wil, in tegenstelling tot Bush, de gevangenis op Guantánamo Bay sluiten. Niet voor niets vroeg nota bene de Democratische presidentskandidaat John Kerry McCain in 2004 als running mate – een aanbod dat McCain na enkele oriënterende gesprekken afwees.

En dat zou je, in zekere zin, met terugwerkende kracht de verdienste van Reinhold Niebuhr kunnen noemen. Zijn pleidooi voor bescheidenheid is na acht jaar hardvochtig beleid van de regering-Bush weer zo actueel en prangend geworden, dat het de Republikeinse kandidaat én de Democratische kandidaat daarin heeft weten te verenigen. Misschien dat Niebuhr zelf nog wel de beste kandidaat was geweest om de 44ste president van de Verenigde Staten te worden. Maar of het in november nu Obama of McCain wordt: geestelijk zal hij sowieso zijn intrek nemen in het Witte Huis.