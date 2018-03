De hockeybond is geen vreemdelingendienst

Afgaande op de intocht van buitenlanders in Nederland lijkt het slechts een kwestie van tijd tot de eerste Chinese hockeyinternational zich aandient. De traditionele toestroom van Australiërs, Duitsers, Pakistanen, Argentijnen en Spanjaarden krijgt dit jaar uitbreiding: de Koreanen komen. HGC strikte er één, Klein Zwitserland zelfs twee.

Maar ‘de buitenlanders’ houden de gemoederen de laatste weken behoorlijk bezig, al kijkt men er op het hoofdkwartier van de bond niet zo op. Sterker: de nieuwe hockeyjaargang is niet eens een recordseizoen. „In de hoofdklasse spelen 53 buitenlanders bij de mannen, 39 bij de vrouwen”, zegt adjunct-directeur Marijke Fleuren. Ze heeft de cijfers van de laatste vijf seizoenen erbij gepakt. „In het seizoen 2005-2006 waren het er meer dan nu.”

Wel nam het aantal buitenlanders ten opzichte van vorig seizoen drastisch toe. Toen hockeyden slechts 38 buitenlanders bij de mannen en 30 bij de vrouwen. Dat had alles te maken met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Peking. Bondscoaches lieten hun spelers en speelsters niet naar Nederland gaan, waardoor er geen internationals uit landen als Australië en Duitsland kwamen.

Maar na ‘Peking’ keerde iedereen weer terug: bij de mannen maken de buitenlanders met dertien niet-Nederlandse nationaliteiten bijna 20 procent van alle hoofdklassespelers. Bij de vrouwen (tien nationaliteiten) ligt dat percentage iets lager.

De bond heeft geen enkel bezwaar tegen de komst van buitenlandse spelers. Integendeel, zegt Fleuren, de Nederlandse competitie wordt alleen maar sterker. „De bond vindt het prettig als er goede buitenlanders komen. Het niveau van iedereen gaat omhoog. Dit seizoen spelen 36 buitenlandse internationals in de mannencompetitie mee, 21 bij de vrouwen. Dus we hebben een behoorlijk niveau binnengehaald.”

Toch plaatst de KNHB wel een kanttekening. „Waar we niet blij mee zijn is als het geld dat wordt uitgegeven aan buitenlanders ten koste gaat van de jeugdopleiding bij de clubs. Dan is het kortetermijndenken. Maar ik kom heel veel bij clubs en ik vind dat men goed bezig met de jeugd.”

De bond constateert ook dat het twee jaar geleden gesloten herenakkoord geschiedenis is. Daarin spraken de clubs af dat zij maximaal drie buitenlanders zouden opstellen, maar hockeyers die langer dan drie jaar in Nederland speelden werden niet meegerekend. Alleen Rotterdam stemde er niet mee in.

Inmiddels blijkt dat meer clubs de afspraken naast zich neerleggen. Sommige clubs beschikken over vijf of zes buitenlandse spelers, Rotterdam zelfs acht. Ook Fleuren vindt dat „wel wat veel”. Tegelijkertijd „doet Rotterdam ontegenzeggelijk erg veel aan de jeugdopleiding. In de jeugd zitten hun teams bij de top.” Maar Fleuren ziet liever dat de clubs teruggaan naar een maximum van drie buitenlanders per team.

Volgens haar was de angst voor degradatie de reden voor het halen van buitenlanders. Fleuren: „Ze kregen het gevoel dat ze het zonder buitenlanders niet zouden redden, dus ze zijn gaan schipperen.”

Ook al zou de bond iets willen ondernemen tegen de instroom van buitenlandse spelers, veel mogelijkheden zijn er niet. Wel onderzoekt de bond altijd of een buitenlander heeft voldaan aan alle formaliteiten voordat hij of zij mag spelen. „Dat doen we omdat we niet willen dat de IND straks het veld opkomt om een speler van het veld te halen die illegaal hier is”, zegt Fleuren.

Critici, onder wie onlangs recordinternational Jeroen Delmee, stellen dat de buitenlandse hockeyers in Nederland de ontwikkeling van jonge Nederlandse talenten vertragen doordat zij automatisch minder speelminuten krijgen. De bond beaamt dat dat gevaar bestaat. Fleuren: „Dat is inderdaad het zwakke punt.” Maar zij denkt dat buitenlandse toppers de Nederlandse jeugd veel kunnen leren. „Wij hebben overal cijfers van. We zien niet dat de sleutelposities in het hockey minder worden bezet door Nederlandse toppers. Die twintig beste spelers van Nederland krijgen nog steeds alle kansen.”

Onder de absolute top zit echter wel een probleem, erkent de bond. Daar spelen hockeyers nu in het tweede, die vroeger het eerste elftal haalden. Om die groep meer te bieden worden in de Randstad en in het zuiden twee pilots voorbereid voor een beloftencompetitie, waaronder een stedencompetitie voor jongeren.

Maar de buitenlanders weten inmiddels ook de weg te vinden naar de lagere klassen. Zo verklaarde overgangsklasser Push onlangs trots dat zich aan het einde van de maand drie Australische toppers zullen melden bij de club uit Breda.

De bond wist gisteren nog van niets. „Ik ben benieuwd hoe ze dat regelen”, zegt Fleuren. „Heel wonderlijk. Ik zal een mailtje sturen, zodat ze goed weten waar ze aan beginnen. Voor de hoofdklasse is het nu geregeld, voor de overgangsklasse niet. Anders word ik zelf een soort IND.”