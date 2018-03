De crisis in Nederland

Komt de grote Amerikaanse crisis naar Europa, zullen we er in Nederland door worden getroffen? Het kenmerk van zo’n crisis is dat we hem pas zien aankomen als het te laat is. Al anderhalf jaar geleden was het de deskundigen duidelijk dat het mis zou lopen op de Amerikaanse huizenmarkt. De natie stevende op een recessie af. Er werd wel gewaarschuwd, maar het had geen effect. In juli van dit jaar raakten drie hypotheekbanken in moeilijkheden. De overheid greep in ‘om erger te voorkomen’. Toen viel de oude, altijd ‘eerbiedwaardig’ genoemde bank Lehman Brothers om. En vorige week heeft Washington voor 700 miljard aan dubieus krediet van de banken overgenomen. Zal het helpen?

De deskundigen spreken elkaar tegen, de presidentskandidaten verschillen van mening en gebruiken de crisis om elkaar te beschuldigen. Schrijver dezes weet het ook niet. Maar één ding is wel duidelijk. In de jaren van George W. Bush heeft Amerika in alle opzichten boven zijn stand geleefd: consumerend, oorlogen voerend, bondgenoten verwaarlozend. Daarvoor wordt nu de rekening gepresenteerd, en het zal lang duren voor die is afbetaald, op welke manier dan ook. Op zijn voorpagina vat The Economist de toestand samen: een diepe draaikolk waarin de banken en de bronzen Bull, symbool van kapitalistische durf, de diepte in worden gesleurd. What next?

Mij lijkt het onvermijdelijk dat ook Nederland de gevolgen zal ondervinden. Minister Bos neemt maatregelen tegen short selling. Hij geeft toe dat dit „geen normale tijden zijn”, maar gelooft dat we hier wel een stootje kunnen verdragen. Zijn Miljoenennota is doortrokken van een vaderlandse voorzichtigheid. Maar we zijn niet alleen op de wereld. In Duitsland dreigen arbeidsconflicten, in het Verenigd Koninkrijk heeft New Labour onder het leiderschap van George Brown zijn geloofwaardigheid vrijwel verloren, president Sarkozy wil bestraffing van de schuldigen. Ook in Europa heerst een geest van malaise. Het veiligst is het erop te rekenen dat het ook hier voorlopig niet beter zal worden.

Daaruit ontstaat een politieke vraag. Hoe zou het volk op een economische achteruitgang van betekenis reageren? Het is intussen wel duidelijk geworden dat in deze eeuw een nieuwe burger is ontstaan. Ook het politieke bestel is drastisch veranderd en dat proces is nog steeds gaande. De burger is ‘geïndividualiseerd’. Dit betekent in eerste aanleg dat hij zich niets meer laat vertellen, niet meer bereid is voetstoots een politiek leiderschap te volgen. Gaan de zaken niet volgens zijn verlanglijst – wat vaak gebeurt – dan weet de geïndividualiseerde wie de schuld heeft: Den Haag, de zittende machten, linkse boosdoeners uit de jaren tachtig en eventueel de Marokkanen.

In de relatieve welvaart van de laatste jaren voelde de geïndividualiseerde massa zich al tot in het merg miskend. Wie daaraan twijfelt raad ik aan de blogosfeer op internet te raadplegen, de commentaren van lezers op internetkranten, de ingezonden brieven in de media die zich in ontevredenheid en miskenning hebben gespecialiseerd. Ik denk dat er een nieuw soort Nederlands groeit, een machteloos gekanker, bewapend met reeksen uitroeptekens en vrijwel altijd anoniem. Een neerlandicus zou er een mooi proefschrift over kunnen schrijven.

Maar het is niet alleen een taalkundige kwestie. Al een jaar of zeven geleden is met de opkomst van Pim Fortuyn gebleken dat het solide gewaande politieke midden uit elkaar werd getrokken, ten gunste van wat we de ‘populistische’ partijen zijn gaan noemen. Nog onlangs heeft Maurice de Hond vastgesteld dat dit proces verder gaat. De ondergang van de LPF blijkt er geen invloed op te hebben gehad. Ik vermijd de depreciërende term populisme. De partijen die nu op rechts opereren, TON en de PVV, wekken de indruk dat ze voorzien in een behoefte. Hun manco is dat het hoofdzakelijk daarbij blijft. Het mag voor de geïndividualiseerde burger aardig klinken om de troepen uit Uruzgan terug te halen zodat die de Goudse busdiensten kunnen beveiligen. En het valt mij trouwens mee dat nog nergens een particuliere burgerwacht is opgericht om de burgerij tegen het ‘tuig’ te beveiligen. Maar mijn instinct zegt me dat de bereidheid snel groeit.

Met zijn hier en daar ernstig mislukte integratie, zijn files en hoge benzineprijs, zijn ambitieuze projecten die steeds duurder worden en niet voltooid raken, zijn betrokkenheid bij een verre oorlog die steeds ingewikkelder wordt, is Nederland al een gekwelde natie. Het oude partijenstelsel vertoont ernstige slijtage. Nieuwe, onverzoenlijke tegenstanders maken zich op om het radicaal terzijde te schuiven.

Tot dusver zijn de krachten van de traditie nog sterker gebleken. Maar wat moeten we ons voorstellen als hier een diepe crisis zou uitbreken? Als de geïndividualiseerde burgers met honderdduizenden werkloos zijn geworden, niet meer in de file staan, omdat ze hun auto hebben moeten verkopen, in het openbaar vervoer worden lastiggevallen door slecht geïntegreerde allochtone jeugd?

Na de beurskrach van 1929 volgde de depressie van de jaren dertig. Er was nog geen geïndividualiseerde massa, verreweg het grootste deel van de burgerij was veilig opgeborgen in het toenmalig bestel. Niet meer dan zes procent koos voor de NSB

De geschiedenis zal zich in dit opzicht niet herhalen. Er is geen NSB meer; zo’n politieke formatie komt nooit meer terug. De grondeloze ontevreden en miskende burgerij zal in een tijd van crisis andere kanalen zoeken om zich te doen gelden. En ik betwijfel of het traditionele bestel dan sterk genoeg zou zijn om overeind te blijven.

Ik ben geen econoom, ik weet niet hoe het land zich het best zou kunnen wapenen tegen een lange, ingrijpende crisis. Wel denk ik dat het tijd wordt om ernstig rekening te houden met het zwarte scenario. Alles is beter dan onbeproefd radicalisme.

