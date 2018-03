Gefeliciteerd! Jij kunt heel goed les geven, stukjes schrijven of verzekeringen verkopen en daarom ben je gepromoveerd tot directeur, chef of teamleider en doe je voortaan niet meer waar je zo goed in bent. In plaats daarvan mag je leiding geven en dat is net voetbal: iedereen heeft er verstand van.

In elk geval je vrienden van de afdeling. Ze komen je op de schouder kloppen, zeggen dat ze het een hele goede keuze vinden en dat er voor hen – geen zorgen maatje! – echt niets zal veranderen. De slimsten weten je meteen een positieve uitspraak te ontlokken over de kwaliteit van hun werk – ook jij wilt vrienden blijven tenslotte. Met als gevolg dat het nu alvast lastig is geworden om de komende maanden flink in te grijpen.

Goed, na een half jaar heb je de trucs door (boeken lezen en een cursus helpen echt, misschien zelfs deze bijlage een beetje). De afdeling draait voorbeeldig en je wilt gaan uitbouwen. Dat is vaak het moment dat je ontdekt dat er boven elke leidinggevende nog een leidinggevende staat en jij dus eigenlijk helemaal geen leider bent, maar een middlemanager. En nee, dat is géén manager van middelen. Dat is iemand die, dát zegt het woord, klem zit tussen ondergeschikten met verwachtingen en hogere leiders met, helaas, andere verwachtingen. Jouw afdeling die goed draait uitbreiden? Integendeel. Elders is de nood hoog en jij doet het zo goed, dat jij het met een mannetje minder ook wel zal redden, toch? Trouwens, er is een beleidswijziging dus of je voortaan je mensen de andere kant op wilt leiden.

Laat niet over je lopen man, zeggen je ondergeschikten. Zij hebben wel een punt en... Laat niet over je lopen man, zegt je baas. Leiding geven!

Hans Nijenhuis,

chef redactie nrc.next