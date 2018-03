?Congres, keur die 700 miljard goed?

De Amerikaanse centrale bank-voorzitter Ben Bernanke en de minister van Financiën Hank Paulson hebben het Congres gisteren opgeroepen het plan om 700 miljard dollar in de bankensector te steken, direct goed te keuren.

Als het Congres niet akkoord gaat, dreigen er „zeer serieuze gevolgen voor onze financiële markten en voor onze economie”, zei Paulson. Zowel de uitgaven en investeringen van consumenten en bedrijven, als de werkgelegenheid zouden worden bedreigd. Het Congres is het Amerikaanse parlement, bestaande uit Senaat en Huis van Afgevaardigden.

Bernanke en Paulson deden hun uitspraken tijdens een vijf uur durende hoorzitting in Washington. De Congresleden zijn „sceptisch, boos en gefrustreerd” over het voorstel dat de onrust op de wereldwijde financiële markten moet terugdringen. „Wij willen geen blanco cheque van 700 miljard aan de minister geven”, aldus Christopher Dodd, de Democraat die voorzitter is van de Senaatscommissie voor banken.

Het voorstel dat afgelopen weekeinde is gepresenteerd en waar deze week over moet worden gestemd, is de grootste financiële reddingsoperatie ooit. Als het wordt aangenomen, koopt de Amerikaanse overheid voor 700 miljard dollar aan risicovolle hypotheekbeleggingen op die aan de basis van de kredietcrisis staan.

De senatoren zijn vooral kritisch omdat dezelfde banken die de financiële instabiliteit hebben veroorzaakt nu met overheidsgeld zouden worden geholpen. Dodd: „Het voorstel is daarmee onacceptabel”. Op hun beurt zeiden ook Bernanke en Paulson „gefrustreerd” te zijn. „Dit alles is beschamend voor de VS en ik deel uw woede”, zei Paulson.

De behandeling van het ‘700 miljard-plan’ komt vlak voor het reces van het Congres, dat vrijdag begint. Dan gaan de leden op verkiezingscampagne.

De presidentskandidaten Barack Obama en John McCain willen allebei toezicht op het noodfonds.

Zie ook pagina 12 en 13 over de plannen van Obama en McCain.