Commissie Senaat: India-deal akkoord

Washington, 24 sept. De Buitenlandcommissie van de Amerikaanse Senaat heeft gisteren met negentien tegen twee stemmen goedkeuring gegeven aan het nucleaire akkoord met India. Volgens die overeenkomst gaan de VS nucleaire technologie en brandstof leveren voor India`s kernenergieprogramma, hoewel het land een kernmacht is en niet deelneemt aan internationale afspraken over non-proliferatie. Verschillende Congresleden hebben eerder voorstellen gedaan voor strengere voorwaarden aan India. De overeenkomst moet nu worden voorgelegd aan de volledige Senaat en het Huis van Afgevaardigden.