ChristenUnie in plaats van PvdA in provincie Utrecht

De ChristenUnie neemt met twee gedeputeerden de portefeuilles over van de PvdA in het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht. VVD, CDA en ChristenUnie presenteerden gisteren het coalitieakkoord dat een einde maakt aan de bestuurscrisis in de provincie.

De partijen nemen goeddeels de plannen van de vorige coalitie over. Wel zijn er accentverschillen, de eerste die de drie partijen daarvan noemen is het in acht nemen van de zondagsrust bij het organiseren van provinciale activiteiten. De provinciale motorrijtuigenbelasting gaat niet omhoog, zoals in het vorige akkoord stond. Ook beloven de partijen een andere bestuurscultuur. De bestuurscrisis kwam grotendeels voort uit onvrede over de samenwerking en oppositiepartijen voelden zich niet serieus genomen. De commissaris van de koningin, Roel Robbertsen (CDA), krijgt de regie hierover.

Eerder deze maand moest de PvdA (8 zetels) het veld ruimen. De portefeuilles van de twee gedeputeerden gaan één op één over naar de ChristenUnie (4 zetels). Marjan Haak wordt verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs, Wouter de Jong voor wonen en milieu.