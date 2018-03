Chinese illegale banken wachten op het zonlicht

WENZHOU, 24 SEPT. - Zaken doen met een van de grote commerciële staatsbanken in China. Yuan Xing, eigenaar-directeur van een meubelfabriek in Wenzhou heeft na een slechte ervaring nooit meer een voet gezet in een van de kolossen van glas en staal in deze mediterraan ogende Oost-Chinese havenstad.

Hij bankiert al vele jaren en tot grote tevredenheid bij een van de talrijke illegale, ondergrondse banken in de provincie Zheijang. Hij heeft daardoor toegang tot de miljarden euro’s van Chinezen die hun geld niet op een spaarrekening willen zetten en na de koersval sinds oktober 2007 van meer dan 60 procent het casino van de Chinese beurzen mijden.

„Bij de Bank of China of de Industrial & Commercial Bank blijven ze eindeloos praten over je businessplan, over de onderpanden en moet je vervolgens maandenlang wachten op je geld, als je het al krijgt. Bij de ondergrondse banken gaat dat anders en veel sneller’’, vertelt Yuan, een gevorderde veertiger die een geel poloshirt en „echte” Rolex draagt, als hij in de bar van het Dynasty Hotel Pu-Erthee uit Yunnan heeft besteld.

„Er zit hier geen zakenman die voor snelle leningen niet naar de ondergrondse geldhuizen gaat”, wijst hij naar de volle bar en lounge, waar Chinezen, Arabieren, Russen en Oekraïners intensieve gesprekken voeren. Vanuit Wenzhou worden het Midden-Oosten, noordelijk Afrika en Rusland bevoorraad met meubels, textiel, speelgoed, lagers en lichte machines, zoals aggregaten en waterpompen.

Volgens schattingen van de Chinese centrale bank circuleert in heel China in de netwerken van de ondergrondse banken na 30 jaar uitbundige economische groei tussen de 500 en 1.000 miljard euro aan activa. In Wenzhou, een van de centra van het Chinese durfkapitalisme, werd dat bedrag vorig jaar geschat op 70 miljard euro.

Yuan Xing die niet alleen meubels maakt, maar ze ook exporteert: „Bij de ondergrondse banken kennen ze mij, want ik doe daar al 20 jaar zaken mee, ze vertrouwen mij en ik heb als het moet binnen 48 uur een lening en als het heel dringend is zelfs in drie minuten. Het hele systeem is gebouwd op relaties, familiebanden, vriendschappen en op vertrouwen.”

Vervolg China: pagina 16

In Wenzhou is het kapitalisme opnieuw geboren

China

Vervolg van pagina 1

Ondergrondse banken negeren in tegenstelling tot de commerciële staatsbanken de instructies van de monetaire autoriteiten in Peking als het lenen wordt beperkt om oververhitting van de economie te voorkomen. En zij stellen op Pekings gezag ook geen aanvullende eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De meeste Chinese sweatshops, ateliers en fabriekjes worden gefinancierd met kapitaal van de di xia qian zhang, de geldhuizen in de schemerzone tussen wat legaal of illegaal is, maar die worden gedoogd.

Het contact met Yuan is gelegd door Zhou Dewen, voorzitter van de Associatie voor het midden- en kleinbedrijf in Wenzhou. Dat Zhou een spilfunctie vervult blijkt uit zijn voortdurend zingende, vergulde blackberry.

„De grote nationale staatsbanken lenen hoofdzakelijk aan staatsbedrijven of aan grote, gevestigde private bedrijven waarin de staat nog belangen heeft, maar niet aan het private midden- en kleinbedrijf”, legt hij uit. En: „De 42 miljoen mkb’s in China zijn goed voor 50 procent van de economie, maar krijgen slechts 5 procent van de leningen van de nationale staatsbanken. De staatsbedrijven zijn goed voor de andere 50 procent van de economie en ontvangen 95 procent van de leningen. Het midden- en kleinbedrijf is in China als de stiefzoon van de stiefmoeder, terwijl de staatsbedrijven de echte zonen van de vader – de staat – zijn.”

Ook kleine en middelgrote bedrijven hebben voortdurend geld nodig. Zhou: „Zet je geld op de bank en je krijgt een rente van 3 procent, terwijl de inflatie 7 of 8 procent is. Daarom brengen veel mensen een deel van hun spaargeld onder bij de ondergrondse banken.”

Zhou wil graag weerspreken dat ondergrondse banken woekerrentes in rekening brengen, hoewel er wel tijden zijn geweest dat voor kortlopende leningen hoge percentages werden gevraagd. „Het rentetarief ligt boven het tarief van de nationale staatsbanken en dat is nu 7,2 procent per jaar. Tarieven van 14 tot 20 procent per jaar zijn normaal, alleen voor zeer riskante leningen worden rentetarieven gerekend die oplopen tot 96 procent op jaarbasis.”

Ondergrondse banken die het niet te gek maken en niet meer dan vier maal het tarief van de staatsbanken in rekening brengen weten bovendien dat zij niet door de overheid vervolgd zullen worden. Alleen ondergrondse banken die woekerrentes vragen of zich lenen voor witwas- en andere criminele operaties worden soms aangepakt. Ondergrondse banken die het slim aanpakken worden getolereerd, zeker als zij lokale partijbestuurders regelmatig fêteren.

Zhou legt uit hoe het systeem werkt. Een ondergrondse bank opereert in de gedaante van een kredietgarantiebedrijf, een pandjeszaak, een groep werknemers van een bedrijf of de welvarende bewoners van een appartementencomplex. De Chinese term voor een groep spaarders of investeerders is hui , dat vertaald kan worden met ‘verzameling’. Een verschijnsel dat duizenden jaren oud is en zelfs het Maotijdperk overleefde. Een hui wordt geleid door een voorzitter, de hui dong. Gezamenlijk wordt onder leiding van de hui dong beraadslaagd over investeringsplannen en verzoeken om leningen.

Zhou: „Ik word iedere dag wel een paar keer gebeld door een hui met de vraag of meneer A of meneer B te vertrouwen is of niet. Alles berust op vertrouwen. Dat is logisch want er worden grote risico’s genomen. Vertrouwen en goede aanbevelingen zijn doorgaans van groter belang dan contracten, garanties en onderpanden. Buitenstaanders hebben daarom geen toegang tot het systeem.”

Zakenman Yuan: „Als het nodig is heb ik een lening van 50 miljoen yuan (5 miljoen euro) zo geregeld zonder dat ik garanties hoef te geven. Dat komt alleen doordat men mij kent en ik altijd op tijd heb afgelost.”

Zhou: ,,Wie het vertrouwen beschaamt kan nooit meer zaken doen in Wenzhou. Hij kan beter vluchten.

Yuan wijst naar buiten in de richting van het ziekenhuis: „Daar is in juli nog iemand uit het raam gesprongen.” Dat was Zhu Jiquang, eigenaar-directeur van een grote naaimachinefabriek die door de kredietcrisis en economische neergang in de VS over de kop was gegaan. Het nieuws van Zhu’s zelfmoord – hij kon tot zijn diepe schaamte de leningen van de ondergrondse banken niet meer terugbetalen – haalde de voorpagina’s van de Chinese zakenpers.

Sussend zegt Zhou: „Zelfmoord komt niet vaak voor. Dat mensen vluchten omdat zij niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen gebeurt ieder jaar.”

Inmiddels is op verzoek van Zhou Dewen ook Fang Feilin, ondergrondse bankier van het eerste uur in Wenzhou, gearriveerd. De reden dat de heren er geen probleem mee hebben om met een buitenlandse journalist te praten is drieledig: ze zijn trots op hun kapitalistische successen, de economie is een veilig gespreksthema in China, maar de belangrijkste verklaring is dat de autoriteiten in Peking overwegen de hele ondergrondse banksector te legaliseren. „Wij wachten al jaren op het zonlicht. Dat gaat nu komen en daar wordt mijn hart lichter van”, zegt Zhou.

Wenzhou is aangewezen als stad waar vanaf oktober de ondergrondse banken stap voor stap gelegaliseerd zullen worden, tenminste als ook de lokale en provinciale autoriteiten het eens kunnen worden over de voorwaarden die aan de nieuwe microkredietbedrijven gesteld moeten worden. Vooral de lokale partijfunctionarissen willen hun greep op de economie behouden.

Fang Feiling bouwde vanaf 1984 zijn geldhuis op, verdiende een vermogen met investeringen in onroerend goed in Shanghai en in de levensgevaarlijke kolenmijnen en heeft, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, zijn ondergrondse bank herdoopt tot de Fang Xing Kredietgarantie Onderneming. Dat klinkt mooi en op de deur van zijn kantoor heeft hij in het Chinees en het Engels de tekst CHAIRMAN laten schilderen.

„Inderdaad wordt eindelijk het zonlicht toegelaten in onze sector die cruciaal is voor het midden- en kleinbedrijf in China, dat niet terecht kan bij de grote banken. Dat is ook de reden waarom ik nooit het gevoel heb gehad dat ik iets illegaals deed. Het is hoog tijd dat de privébanken weer terugkomen in China, maar zover is het nog niet. En dat komt doordat de lokale autoriteiten niets van economie en bedrijven begrijpen”, zegt de gezette Fang, die wordt vergezeld door zijn persoonlijke assistent.

Voorzover nu bekend mogen ondergrondse banken zich omvormen tot microkredietbedrijven met een wettelijk vastgesteld kapitaal, dat wordt gefourneerd door aandeelhouders. Deze particuliere microkredietbedrijven in wording, die geen deposito’s mogen beheren, moeten zich houden aan de aanwijzingen van de monetaire autoriteiten in Peking, die al jarenlang naar wegen zoeken om meer greep te krijgen op de kapitalen in de ondergrondse netwerken.

Fang Feiling grijnst, begroet en passant de vele bekenden in de bar van het Dynasty Hotel, waar de menu’s zijn vertaald in het Engels, Arabisch en het Russisch: „Hier in Wenzhou is het kapitalisme in China herboren, het zit in de genen van iedereen in deze stad. Ieder huishouden is op de een of andere manier betrokken bij de ondergrondse banken. Wij zijn kapitalistischer dan de Amerikanen. Het zou mooi zijn als ik in mijn leven nog de eerste, echte privébank in China mag leiden. Ik weet zeker dat ik er een groot succes van zou kunnen maken, maar onze leiders zijn jammer genoeg nog niet zo ver.”