Om bovenin de kerktoren van Vianen te komen, moet de beiaardier vier steile trappen op van versleten, eeuwenoud hout. Goed de leuning vasthouden en uitkijken wanneer je de klim waagt. Als je precies op het hele uur langs de luidklokken komt, overleven je oren het niet. Die dingen dateren uit de Middeleeuwen, zijn 2300 kilo zwaar en zo klinken ze ook.

In de nok brandt een lamp met spinnewebben. Vlaggen en wimpels liggen slordig op de grond. De beiaardier pakt een bezem, veegt de vliegen- en wespenlijkjes weg, ontdoet het klokkenspel van zijn plastic hoes, gaat zitten op het bankje. Buigt zich naar zijn bladmuziek (hij is bijziend) en begint te spelen.

Meteen zijn al zijn ledematen verwikkeld in een wilde choreografie. Zijn ene hand springt over de andere. Zijn voeten, in verweerde brogues, spelen de baspartij over een breedte van anderhalve meter. Voor een arpeggio of een triller gebruikt hij al zijn armkracht. Bovenin de toren klinkt het als gedempt gebonk: de houten pedalen, met staaldraden verbonden aan de klokken, zijn beschermd met een laagje vilt. Een verdieping daaronder tikken de klepels helder tegen het koper en tin. En tientallen meters lager, in de winkelstraat, herkennen oplettende voorbijgangers Beethovens Ecossaisen. En horen ze een hapering als hij een bladzijde moet omslaan.

Prélude en fuga van Bach nu. „Da’s een lastige”, mompelt de beiaardier. „Het thema komt een kwint hoger terug, en later nog een kwint… hier lopen de melodieën door elkaar, hoor je wel… En dan moet je er nog frasering in aanbrengen… aan de mensen vertéllen wat Bach bedoelde…”

Teus den Breejen heet hij. Vijfentwintig jaar lang was hij burgemeester. Eerst van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland, daarna van de zeven dorpen waaruit de gemeente Zederik bestaat. „Hoe hield ik het vol?”, denkt hij achteraf. „Om de vier jaar andere wethouders, waarvan de helft het niet met je eens is… en altijd maar afstand houden, afstand houden.” Zelfs op een begrafenis hield hij zijn gezicht in de plooi. Nu kan hij zijn emoties kwijt in 47 klokken. Als zijn akkoorden tot majestuoso aanzwellen, zegt hij tegen zichzelf: tjonge, dat is me wat!

Maar altijd denkt hij aan de bewoners. Ze zijn gehecht aan hun torenklokken. Sommigen kunnen geen twee weken op vakantie zonder die typische mineurklanken, weet hij. Hij hoopt altijd dat ze een motiefje oppikken. Of dat hun lang vergeten woorden te binnen schieten. Kom mee, kom mee… wat was het ook weer? Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal! Meezingen terwijl je door de winkelstraat schuifelt, doet meer dan een hele week antidepressiva.

Van de twintigduizend inwoners van Vianen, schat hij, hoort de helft zijn muziek. Misschien nog wat toevallig sluipverkeer van de nabijgelegen snelwegen. Reageren doen ze zelden. Hoogstens zegt een voorbijganger, als hij de torendeur sluit: zo, zit het er weer op? Dan vraagt hij niet: hoe vond u dat stukje van Beethoven eigenlijk? Of: die eigen compositie in d kleine terts, heeft u daarvan genoten? Nee. Hij zou niet durven. Hij speelt gestaag door, iedere dinsdagmorgen van tien tot elf. In de zomer zwermen de wespen rond zijn hoofd. In de winter, als het stormt en regent, kraakt de toren in z’n voegen. Dan trekt hij zijn capuchon stevig dicht en kan hij de klokken nauwelijks meer horen. Ze worden overstemd door de doffe aanslag van zijn armen en benen op de pedalen, en het gieren van de wind.

