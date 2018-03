‘In the immediate future it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium. This new phenomenon would lead to the construction of extremely powerful bombs. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.’

Albert Einstein (1879-1955) wordt beschouwd als de grootste natuurkundige ooit –Time Magazine riep hem in 1999 zelfs uit tot ‘Person of the Century’. Er is maar één vlekje op zijn blazoen te bespeuren. Op 2 augustus 1939 schreef hij een brief – met daarin bovenstaand fragment – aan de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. In deze brief, later door Einstein zelf een ‘great mistake’ genoemd, wees de beroemde geleerde erop dat de Duitsers bezig waren met verregaande uranium-proeven. Einstein, zelf uit Duitsland gevlucht vanwege het antisemitisme van de nazi’s, drong er bij de president op aan om een groot onderzoeksprogramma naar nucleaire energie op te zetten. Zo zou Amerika de Duitsers misschien vóór kunnen zijn.

Roosevelt nam Einsteins advies ter harte. Na de aanval op Pearl Harbor in 1941 richtte hij een groot laboratorium op in het plaatsje Los Alamos, midden in de woestijn van New Mexico. Tientallen wereldberoemde fysici werden daar in het diepste geheim samengebracht om te werken aan het ‘Manhattan Project’, oftewel: het ontwikkelen van een atoombom. Nog nooit waren zoveel Nobelprijswinnaars op dezelfde plaats bijeen. De kennisbundeling had effect: binnen vier jaar werden twee atoombommen geproduceerd, ‘Fat Man’ en ‘Little Boy’. Hoewel Einstein er vurig voor pleitte deze massavernietigingswapens niet te gebruiken, kon hij niet beletten dat in de zomer van 1945 honderdduizenden Japanners het leven lieten als gevolg van twee nucleaire explosies.

Terwijl deze week de kredietcrisis het wereldnieuws beheerst, wordt in Wenen het nieuwste rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap besproken. In deze ‘Big Bang-nota’ beweert voorzitter Mohamed ElBaradei – zo ongeveer de voorzichtigste man ter wereld – dat er sterke aanwijzingen zijn voor een nieuw nucleair onderzoeksprogramma: in de woestijn van Iran.

Wat wordt de Big Bang: de kredietcrisis of de Bom?

Historicus Jaap Cohen onderzoekt het heden aan de hand van het verleden.

Een scan van de brief van Einstein aan Roosevelt is te zien op nrcnext.nl/links