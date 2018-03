Rectificatie / Gerectificeerd

PvdA-kandidaten

In het bericht Belliot kandidaat bij EU-verkiezing (24 september, pagina 2) is niet vermeld dat naast Jacques Monasch, Thijs Berman en Hannah Belliot ook oud-Kamerlid Kris Douma kandidaat-lijsttrekker is voor de PvdA.