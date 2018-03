Belgische gokzaak breidt zich uit

BRUSSEL, 24 sept. Het Belgisch federaal parket is een onderzoek begonnen naar zes wedstrijden van voetbalclub Sint-Truiden. De duels zouden beïnvloed zijn door gokpraktijken. Dat schrijven de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws. De Belgische voetbalbond kondigde in mei al een eigen onderzoek aan naar de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Anderlecht. Anderlecht boog in de slotfase een 1-0-achterstand om tot 4-1-winst na enkele discutabele beslissingen van de arbiter. Op die wedstrijd werd in Azië massaal gegokt.