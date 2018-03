Brussel, 24 sept. Ruim zeventig illegale immigranten in België die al 73 dagen in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd. Dat heeft een woordvoerder van de actievoerders gisteren laten weten. De illegalen voerden hun actie omdat ze een verblijfsvergunning eisen. Negen hongerstakers die al 79 dagen actievoeren, in het Latijns Amerika-huis in Brussel, gaan nog wel door.