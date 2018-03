Beleggers worden weer spaarders

Risico's zijn uit, rente is in.

Nederlandse particuliere beleggers zijn de afgelopen anderhalf jaar wat meer spaarders geworden. Zij hebben in de kredietcrisis pakketten Nederlandse en buitenlandse aandelen verkocht en de opbrengsten deels gestort op spaarrekeningen en deposito’s die een hoge vaste rente geven.

De stroom geld naar spaarrekeningen met een hoge rente is extra opgestuwd door veranderingen in het financiële beleid aan miljoenen keukentafels. Spaarders hebben tientallen miljarden overgeboekt naar rekeningen en deposito’s met een hoge rente.

De ‘kleine’ spaarder en belegger is iemand om rekening mee te houden. De particuliere spaargelden en beleggingen van samen 400 miljard euro hebben beduidende invloed op de economie. De afgelopen jaren hebben de huishoudens hun consumptie deels gefinancierd met de opbrengsten van hun beleggingen en besparingen.

Vanmiddag heeft de Nederlandse Bank in haar Statistisch Bulletin, een kwartaalperiodiek, de meest gedetailleerde cijfers tot nu gepubliceerd over het spaar- en beleggingsgedrag van huishoudens.

Tussen eind 2006 en eind juni 2008 hebben particuliere beleggers per saldo voor ruim 7 miljard euro aandelen verkocht, vooral Nederlandse, hun grootste bezit. Zij verkochten ook voor 6 miljard euro beleggingsfondsen. In die categorie zijn aandelenbeleggingsfondsen de grootste post.

In aandelen hebben zij nu nog 24 miljard, in beleggingsfondsen ruim 43 miljard en in effecten met een vaste rente bijna 27 miljard.

Wat deden zij met het geld dat vrijkwam door de verkopen? Een klein deel werd belegd in effecten met een vaste rente, maar het meeste is op spaar- en depositorekeningen gezet. Op deposito’s met een vaste looptijd stond per eind juni 80 miljard euro, op reguliere spaarrekeningen en internetrekeningen 180 miljard euro en op salarisrekeningen met geen of nauwelijks rente 55 miljard euro.

De verkoop van ABN Amro in oktober vorig jaar aan drie concurrenten die de bank nu opbreken was voor particuliere beleggers een waterscheiding. Het kwam enkele maanden na het uitbreken van de kredietcrisis. De verkoop van ABN Amro leverde particulieren ongeveer 3 miljard euro op, schat De Nederlandsche Bank.

Wat deden de mensen met hun ABN Amro winst? „Bij een betere stemming op de aandelenmarkten hadden huishoudens mogelijk meer in aandelen belegd, maar nu stapten ze over naar relatief veilige producten zoals schuldpapier of hoogrenderende spaardeposito’s” schrijven de onderzoekers van De Nederlandsche Bank.

Afgaand op het bedrag van 3 miljard was ABN Amro op dat moment een waar volksaandeel: een aandeel dat in de particuliere beleggingsportefeuilles een prominente positie heeft. Welke volksaandelen zijn nog over?

Gemeten naar de belegde bedragen staat Shell, het historische ‘koektrommelfonds’ dat al generaties van belegger op belegger wordt doorgegeven, nog altijd bovenaan. Shell is goed voor bijna 4 miljard euro particulier beleggingskapitaal. Shells reputatie is gebaseerd op een stabiel, liefst stijgend dividend. Nummer twee is ING. Nummer drie en vier, nek aan nek: Unilever en Philips.

Welk bedrijf heeft het hoogste percentage particulier bezit? DSM. Nederlandse particulieren bezitten meer dan 9 procent van de aandelen. Daarachter komen ING, Ahold en SBM Offshore.

Bank en verzekeraar Fortis, die een deel van ABN Amro heeft overgenomen, was eind juni het op vier na grootste ‘volksaandeel’ , maar is inmiddels weggezakt door de aanhoudende koersdalingen.

Verkopen van aandelen door particulieren is terugkerend beleggersgedrag. Toen de internetzeepbel na 2001 leegliep verkochten beleggers eveneens aandelen. Doordat zij de opbrengsten op hun ABN Amro aandelen nu niet hebben herbelegd op de beurs neemt het particuliere belang in Nederlandse beursfondsen langzaam maar zeker wel af. Twee jaar geleden was het particuliere bezit goed voor 5 procent van de bedrijven in de beursgraadmeter AEX, nu is dat minder dan 4 procent.

